La escritora argentina Mariana Enríquez gana el Premio Herralde de Novela

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La escritora argentina Mariana Enríquez ganó hoy la 37º edición del Premio Herralde de novela que convoca la editorial Anagrama con "Nuestra parte de noche", un texto que narra la travesía de un padre y un hijo en plena dictadura militar desde un registro que fusiona el realismo con el terror gótico que conforma una marca en la obra de la narradora.



La autora, que presentó su obra al certamen bajo el seudónimo Paula Ledesma y el título "Mi estrella oscura", se impuso sobre 680 originales y seis finalistas que aspiraban al galardón, dotado con 18.000 euros y la publicación de la novela ganadora.



El jurado del premio estuvo compuesto por el librero Lluís Morral, Gonzalo Pontón Gijón, Marta Sanz, Juan Pablo Villalobos y la editora Silvia Sesé.



"`Nuestra parte de noche' desborda las convenciones del género al que se adscribe para elevarse a la categoría de novela total, abierta a grandes asuntos como la inmensidad de la relación entre un padre y un hijo, los lazos terribles del amor y de la amistad, la enfermedad como condición de vida, las máscaras del ritual, la cara oculta de la historia y de la política", sostuvo Pontón Gijón, publicaron medios españoles.



Para Juan Pablo Villalobos, esta novela es una saga, la considera "continuadora de una tradición que podríamos denominar 'la Gran Novela Latinoamericana'" y la sitúa en "una estirpe de obras tan disímiles, pero igualmente ambiciosas y desmesuradas como 'Rayuela' 'Paradiso', 'Cien años de soledad' o '2666'".



En la novela ganadora un padre y un hijo atraviesan Argentina por ruta, desde Buenos Aires hacia las Cataratas de Iguazú, en la frontera norte de Brasil, en plena dictadura militar, con controles de soldados armados y tensión en el ambiente.



En ese marco realista, Enríquez construye una historia fantástica en la que el lector encuentra casas cuyo interior muta, pasadizos que esconden monstruos inimaginables, rituales con sacrificios humanos, andanzas en el Londres psicodélico de los años 60, enigmáticas liturgias sexuales.



Enríquez (Buenos Aires, 1973) es periodista, profesora y subeditora del suplemento "Radar" del diario Página/12, y en su trayectoria escribió novelas, relatos de viajes, perfiles como "La hermana menor", acerca de la escritora Silvina Ocampo.



Sus cuentos, que se enmarcan en el género del terror, fueron publicados en revistas internacionales como Granta, Electric Literature o The New Yorker.



Su debut literario se produjo cuando tenía 19 años con la novela "Bajar es lo peor", en la que abordaba cuestiones de interés para la juventud como el alcohol, el rock y las drogas, un libro que por azar publicó Planeta y se convirtió en un superventas y con el tiempo en "libro de culto".



Emecé editó su segunda novela en 2004, "Cómo desaparecer completamente", a la que siguió un año después su primer cuento, "El aljibe", dentro de una antología, que posteriormente volvió a aparecer en un volumen de relatos de terror, "Los peligros de fumar en la cama".



En los últimos años alternó la escritura de novelas como "Este es el mar" (2017) con cuentos como el volumen "Las cosas que perdimos en el fuego" (2016) o libros de no ficción como "Alguien camina sobre tu tumba: Mis viajes a cementerios" (2013).



El prestigioso premio, que año el pasado año recayó en la joven escritora Cristina Morales, toma el título de Jorge Herralde, fundador y propietario de la editorial.