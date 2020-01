La escritora María Gainza "sigue conservando" el Premio Sor Jauna Inés de la Cruz 2019

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

María Gainza "sigue conservando" el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2019 por su novela "La luz negra", decidió hoy un jurado calificador de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, cuyas autoridades habían suspendido la entrega del reconocimiento ante la imposibilidad de la escritora de asistir a la ceremonia prevista para el 4 de diciembre último en México por motivos de salud.



El comunicado publicado en www.fil.com.mx, la página oficial de la FIL, advierte que si bien "la ceremonia de premiación fue cancelada, no así el Premio ni la entrega de la recompensa económica, como en su momento se dio a conocer en diversos medios de comunicación" y dice que "el monto económico que corresponde al Premio será entregado próximamente a la autora argentina, una vez que se cumplimente la documentación requerida y conforme a las disposiciones fiscales mexicanas".



Diez días pasada la fecha de aquella ceremonia -consultada sobre la inusual cuestión por la calidad de “indispensable” que adquieren para la FIL la presencia de los autores para recibir los premios-, Gainza había contado a Télam que su situación era "de espera" y "no precisamente dulce" y que tenía "la cabeza puesta en la salud" de su hija, motivo de su obligada ausencia en el encuentro literario y librero más importante de Latinoamérica.



Ocurre que el mismo día que habría tenido que partir hacia Guadalajara, su hija Azucena, de 12 años, fue ingresada a un centro de salud por una neumonía y un derrame pleural, explicó en su momento al diario español El país.



Destinatario especial de la respuesta emitida hoy por la FIL fue ese diario, que comienza con la leyenda: "En relación con la columna 'Los premios que (no) otorgáis', publicada (ayer) en el diario El País y firmada por Leila Guerriero, así como con información que circula en redes sociales, el Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara informa".



En esa columna, la premiada cronista argentina, señalaba lo siguiente: "un premio que pocos días después de otorgarse queda en suspenso es la excepción a la regla que transforma una circunstancia normal en extraordinaria. Sin embargo, la noticia de que el premio se otorgó fue publicada en todas partes, y la de que su entrega quedaba suspendida, en muy pocas".



"El Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz busca apoyar y difundir el trabajo de escritoras en lengua española y en 2019 el mérito correspondió a María Gainza, quien sigue conservando el reconocimiento, como lo decidió el jurado calificador. Una parte fundamental de la FIL Guadalajara es la difusión de las obras y el encuentro con los lectores, por lo que se buscará que Gainza reciba el diploma impreso del galardón, de manera personal, cuando su situación se lo permita", concluye el comunicado.



Antes que Gainza otras argentinas fueron distinguidas con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz. Ellas fueron Sylvia Iparraguirre, Ana Gloria Moya, Tununa Mercado, Inés Fernández Moreno y Claudia Piñeiro.



Gainza publicó "El nervio óptico" en 2014 por el sello independiente Mansalva y Anagrama lo reeditó en 2017. Un año después lanzó, por esa misma editorial, "La luz mala". Pero antes, en 2011, había publicado "Textos elegidos", una selección de notas y ensayos sobre arte argentino.



En 2019 fue nominada en numerosas listas de medios internacionales especializados, como el New York Times, de Estados Unidos, y la revista cultural colombiana Arcadia, como autora de uno de los mejores libros del año traducidos al inglés y de algunos de los libros indispensables de los últimos cien años escritos por mujeres.



Nacida en Buenos Aires en 1975, viuda hace cuatro años y "estable hace dos años" de una enfermedad neuromuscular autoinmune, por lo que no fue la primera vez que debió posponer un viaje, Gainza explicó en su momento que la cuestión quedaba a cargo de la editorial Anagrama y su agencia literaria, Casanovas & Lynch. “Como decía Perón, aunque algunos se lo atribuyen a Napoleón: ‘Si querés que algo no se resuelva, llamá a un comité’. Quizás para los mexicanos funcione distinto y mejor", aseveró en ese entonces y así fue: recibirá los los 10 mil dólares del pospuesto galardón.