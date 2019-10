La espiritualidad y las tradiciones culinarias serán eje de la segunda edición del Festival Faena

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Entre el 2 y el 9 de diciembre tendrá lugar en Miami la segunda edición del Festival Faena que explorará los ejes de la espiritualidad y las tradiciones culinarias a través de instalaciones, videos, performances y obras históricas.



Organizado por Zoe Lukov, la programación del Festival se extenderá sobre el distrito Faena en Miami Beach, donde más allá del Faena Forum, epicentro cultural del barrio, otros espacios serán escenarios de las presentaciones: el Faena Theater, las áreas públicas del Faena Hotel y la playa.



The Last Supper, tal el título de esta segunda edición, incluirá un calendario de actividades, performances, screenings y charlas que estarán a cargo de Myrlande Constant, Gabriel Chaile y Emeka Ogboh así también como obras de Yael Bartana, Camille Henrot, Zhang Huan y The Propeller Group.



El Film Series utilizará el ritual colectivo contemporáneo de ver películas para crear un nuevo espacio de congregación. Además de la sala de proyecciones del hotel, una selección de films se presentará en un barco con una pantalla LED que recorre Miami Beach con una programación crucial que establece un diálogo sobre espiritualidad y comida desde una estética contemporánea.



The Last Supper es la segunda edición del Faena Festival. La versión inaugural, This Is Not America, fue presentada en Miami Beach con más de 40.000 asistentes en diciembre de 2018 y en Buenos Aires en abril de 2019 y abordó el concepto de "América" como una idea controvertida y poderosa más grande que las fronteras que la enmarcan. El icónico trabajo de Alfredo Jaar A Logo for America (1987) actuó como punto de partida para el Festival, desafiando y subvirtiendo la idea monolítica y hegemónica de América.



El Festival también contó con comisiones, instalaciones, videos y performances de Derrick Adams, Cecilia Bengolea, Isabel Lewis, Wu Tsang junto a boychild, Luna Paiva, George Sánchez-Calderón, Tavares Strachan, Miya Ando, Boris Mitić, Ana Teresa Fernández, Eugene Jarecki, Joseph Beuys, Agustina Woodgate y el Reverendo Houston R. Cypress.