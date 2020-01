La esposa de D'Alessio denunció que el falso abogado está detenido "en situación de tortura"

La esposa del falso abogado Marcelo D'Alessio, detenido en una causa por extorsión en la también está procesado el fiscal Carlos Stornelli, interpuso hoy un recurso de hábeas corpus para denunciar que su marido se encuentra alojado en “situación de tortura”.



El escrito fue presentado ante el Juzgado Federal Número 2 de Lomas de Zamora, a cargo del magistrado Federico Villena, y sostiene también que D'Alessio “no se encuentra seguro en ningún complejo” del Servicio Penitenciario Federal y que por esa razón tampoco puede ser trasladado a otra unidad.



Según la presentación, el letrado defensor de D'Alessio, Claudio Fogar, le comunicó al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla -que instruye en la causa-, que su defendido “no puede seguir en las condiciones en las que se encuentra, pero tampoco puede ser trasladado pues no había un lugar donde resguardar su seguridad ni brindarle tratamiento para que se recupere de las de las torturas de las que fue víctima”.



No obstante, la mujer asegura que en “la madrugada de hoy, personal del Servicio Penitenciario Federal se presentó ante D'Alessio y le comunicó que por orden del juez debía ser trasladado a un lugar dependiente del sistema de Intervención para la Reducción de los Índices de Corrupción (IRIC)".



Se trata de un sistema por el cual las fuerzas de seguridad preparan a los guardiacárceles para minimizar los riesgos que puedan afectar a los detenidos.



En ese sentido, el recurso sostiene que el juez y la Procuración General de la Nación se preocuparon por las condiciones de detención del falso abogado en el penal de Ezeiza, donde se encuentra alojado desde hace once meses.



La esposa del imputado aseguró que en el IRIC, D'Alessio “se cruzarᔠcon otros detenidos como Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín, quienes lo denunciaron “pública y judicialmente”.



Además, se consigna en el pedido que D'Alessio está detenido en “una celda de 2x3, sin luz natural, sin poder caminar, aislado durante las 24 horas y monitoreado desde el 19 de febrero de 2019".



“Las condiciones de tortura no cesan y ahora, con este posible traslado se pone en riesgo la seguridad de D'Alessio. Solicito que se haga lugar a este recurso y se detenga el traslado dispuesto por el juez Alejo Ramos Padilla”, puntualiza la presentación formulada por la esposa del falso abogado.



La causa por la cual está detenido D'Alessio se inició a mediados en febrero del año pasado, cuando el empresario Pedro Etchebest denunció que el falso abogado se presentaba como agente de la DEA y le pidió dinero a cambio de no ser involucrado en la llamada "causa de los cuadernos" que instruía Stornelli.



En diciembre pasado, el juez dispuso que Stornelli fuera procesado por el delito de asociación ilícita, en la causa que investiga supuestas maniobras de espionaje y extorsión que habrían afectado a unas 60 personas.



Antes de que terminara 2019, el magistrado rechazó que D'Alessio declarara como arrepentido en la causa en la que también se encuentra como imputado el periodista Daniel Santoro.



En declaraciones periodísticas formuladas a principios de este mes desde el penal de Ezeiza, D'Alessio aseguró que si hablaba “podía hacer caer” las causas judiciales que pesan sobre la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.