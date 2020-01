La estadounidense Gauff, de 15 años, eliminó a la campeona Naomi Osaka

La estadounidense Coco Gauff, de apenas 15 años, dio hoy una de las sorpresas del día en el Abierto de Australia, luego de eliminar a la campeona defensora, la japonesa Naomi Osaka, y clasificarse a los octavos de final del primer Grand Slam del año.



Gauff, que hace dos años fue eliminada en la primera ronda en Juniors y figura 67ma. en el ranking de la WTA, derrotó a Osaka (número 4 del mundo) por 6-3 y 6-4 en una hora y 7 minutos de juego en el Rod Laver Arena, el estadio principal del Melbourne Park. Consultada sobre si conocía a la leyenda australiana Rod Laver, Gauff aseguró: "No lo conozco, pasé caminando cerca suyo un par de veces en los pasillos, pero nunca lo saludé porque me pongo un poco nerviosa. Si él está viendo esto, solo espero que podamos conocernos, necesito una selfie para mi Instagram”.



Laver le contestó a la tenista adolescente a través de su cuenta de Twitter que "felicitaciones por tu increíble victoria; será un placer conocerte". Gauff enfrentará en octavos a su compatriota Sofia Kenin, que venció a la china Shuai Zhang por 7-5 y 7-6.



El otro batacazo en el cuadro femenino estuvo a cargo de china Qiang Wang, quien sacó del torneo a la estadounidense Serena Williams. La actual 9 del mundo cayó por 6-4, 6-7 (2) y 7-5 en el Grand Slam australiano, por lo que seguirá como mínimo cuatro meses más (hasta el inicio de Roland Garros) sin igualar con 24 títulos 'Major' a la australiana Margaret Court.



La local Ashleigh Barty, actual número uno del mundo, superó a la kazaja Elena Rybakina por 6-3 y 6-2 y avanzó a octavos.



En tanto, la danesa Caroline Wozniacki se despidió de su último Abierto de Australia tras caer ante la tunecina Ons Jabeur por 7-5, 3-6 y 7-5. La campeona de la edición de 2018 no pudo contener las lágrimas cuando la organización del torneo le dedicó un emotivo vídeo y su familia entró a la cancha para saludarla en sus últimos momentos como jugadora en el Melbourne Park.