La estrella de la NBA que debe más de 8 millones de dólares y es investigado

La NBA se ve sacudida por el caso de Malik Beasley, escolta que, pese a haber tenido una destacada temporada con los Detroit Pistons, atraviesa una situación crítica que trasciende lo deportivo. El jugador de 28 años está bajo investigación por presuntas apuestas vinculadas a partidos de la liga y enfrenta varias demandas que suman un total de 8 millones de dólares. Según informó ESPN, la Fiscalía de Distrito de Estados Unidos indaga si Beasley infringió las normas de integridad al apostar, lo que podría comprometer seriamente su futuro profesional.

La información sobre la investigación fue difundida inicialmente por el periodista Sam Charania a través de su cuenta en X, donde indicó que el caso se remonta a la temporada 2023-24, cuando Malik Beasley formaba parte de los Milwaukee Bucks. Aunque todavía no se han presentado cargos formales, las acusaciones ya han generado un fuerte impacto en el ámbito de la NBA, donde Beasley era considerado uno de los agentes libres más valiosos del mercado. El medio antes mencionado, advirtió sobre la gravedad de las sospechas, dada la estricta política de la liga respecto a las apuestas deportivas.

Más detalles sobre las deudas del jugador de la NBA

En declaraciones recogidas por ESPN, el abogado del jugador, Steve Haney, enfatizó que Beasley no ha sido acusado de ningún delito hasta la fecha y pidió que se respete su derecho constitucional a la presunción de inocencia. “Una investigación no constituye una acusación”, remarcó Haney, en un intento por frenar las repercusiones públicas que ya afectan la imagen y el futuro contractual del escolta. Cabe destacar que este no es un caso aislado: Terry Rozier, actual jugador de Miami Heat, también fue investigado recientemente por motivos similares.

Pero los problemas del jugador no terminan con la investigación federal. Beasley enfrenta un complejo panorama financiero, con una serie de demandas por impagos que van desde firmas de representación hasta servicios básicos. Una de las demandas más importantes fue interpuesta por Hazan Sports Management Group, su antigua agencia, que le reclama 2.25 millones de dólares en un tribunal federal de Nueva York. El reclamo se origina en un adelanto de 650.000 dólares que Beasley recibió por futuros ingresos y que nunca fue devuelto en su totalidad tras la ruptura del vínculo contractual.

Otras deudas incluyen una sentencia por 5.8 millones de dólares a favor de South River Capital, así como montos más modestos pero igualmente reveladores: una barbería en Milwaukee le ganó una demanda por 26.827 dólares, y un dentista en Minnesota obtuvo otra sentencia por 34.390 dólares, incluso logrando embargar su salario en los Pistons. Además, el jugador ha sido demandado por impagos de alquiler en Detroit. Como consecuencia de este panorama, los Pistons retiraron una oferta de renovación por tres años y 42 millones, dejando a Beasley como agente libre en uno de los momentos más inciertos de su carrera.