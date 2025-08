San Juan ocupa un lugar especial en el corazón de Jorge Rojas. No es una frase hecha. Cada vez que vuelve a la provincia, se encuentra con un público que no solo canta y baila sus canciones, sino que lo recibe con una calidez difícil de describir. Ese vínculo profundo que se renueva con cada presentación lo motivó a incluir a San Juan como una de las paradas centrales de su gira #JRGira20Años, que celebra dos décadas de carrera como solista. Los shows serán el viernes 8 y sábado 9 de agosto en el Teatro del Bicentenario, y allí el artista promete repasar sus clásicos con una puesta escénica cuidada al detalle.

“La última vez que estuve, fue en el teatro con salas llenas, disfrutando a pleno. La verdad que es un público hermoso, me llenó de un cariño muy lindo, muy expresivo. Todos cantan y bailan. Fue una noche hermosa”, recordó el músico en diálogo con DIARIO HUARPE sobre su última visita a la provincia. “Ahora volvemos a buscar nuevamente ese momento. La conexión fue hermosa, así que ojalá podamos vivir nuevamente una noche como la que pasamos la vez anterior”.

Publicidad

Rojas no se limita a los escenarios cuando pisa suelo sanjuanino. Aprovecha sus visitas para compartir momentos con amigos y disfrutar la cultura local. “Siempre vamos a comer algo, compartimos un rato, escuchamos música y algunas tonadas de los changos. Esa guitarra es tan hermosa”, contó. Entre risas, sumó: “Además de tomar vino, disfruto de un rato lindo”.

Cómo será el show

El show de Jorge Rojas será, como él mismo define, un viaje musical por sus dos décadas como solista. “Estamos con la intención de festejar estos 20 años, llenos de amor, de cariño, de cosas hermosas, de muchas vivencias. Y lo que he tratado para este espectáculo, es de poner la mayor cantidad de canciones posible”, explicó. Y no exagera: serán 50 temas en escena, más de dos horas con su banda de siempre, bailarines, escenografía y proyecciones visuales.

Publicidad

En ese repaso aparecerán hits de todos los tiempos y también composiciones de su nuevo disco. “Obviamente hay canciones que quedan afuera por una cuestión de tiempo, pero está la mayor cantidad posible, el disco nuevo, más todo lo que creemos que tenemos que compartir con la gente. Es realmente un show muy lindo, muy cuidado, muy emocional”, anticipó.

La vigencia de Jorge Rojas

Después de treinta años en la música —diez con Los Nocheros y veinte como solista—, Jorge Rojas no pierde vigencia ni conexión con su público. Al preguntarle cómo logra mantenerse, reflexionó: “A veces es complicada la respuesta porque no hay muchas explicaciones lógicas para esto. Creo que el contacto se hace a través de la música. Detrás, obviamente, hay un enorme trabajo, pero no sé si es determinante”.

Publicidad

Con humildad, el cantante admitió que la clave está en lo emocional. “Una canción te provoca cosas, te conecta a algo o a alguien y eso a veces es muy fuerte y es duradero. La gente vuelve a tratar de encontrar eso emocionalmente. La única explicación que puedo dar después de 30 años cantando es que si esas personas que vieron mi show una y mil veces y van de nuevo a verlo, es porque hay algo mucho más profundo”.

Rojas dijo que siente gratitud por ese lazo que perdura en el tiempo. “Estoy muy agradecido a la vida y a la música por todo lo que me ha dado. Trato de disfrutar cada momento cuando subo”, dijo. En cada presentación, pero especialmente en aquellas ciudades con las que lo une un cariño particular —como San Juan—, el artista deja todo. “Vamos con todo eso para compartirlo con la gente. No se lo pierdan, porque realmente es un show único”.

Las entradas se pueden conseguir por Entrada Web: https://www.entradaweb.com.ar/evento/b87fbbdd/step/1?utm_source=email_marketing&utm_admin=80156&utm_medium=email&utm_campaign=Jorge_Rojas_celebra_aos_en_el_Teatro_del_Bicentenario