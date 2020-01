La estrella de "Seinfeld" y "Veep" Julia Louis-Dreyfus fichó por Apple

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La actriz estadounidense Julia Louis-Dreyfus, una de las más importantes actrices de comedia televisiva de las últimas décadas de la industria del entretenimiento norteamericano, firmó un acuerdo para producir y estelarizar contenidos para la recientemente inaugurada plataforma del gigante tecnológico Apple.



Según medios especializados como The Hollywood Reporter, luego de poner un punto final a la exitosa “Veep” tras siete temporadas en HBO, Louis-Dreyfus buscaba un nuevo espacio para desarrollarse tanto como actriz como en el rol de productora ejecutiva.



Aunque mantuvo reuniones con diferentes cadenas, la estrella de “Seinfeld” se decantó por la compañía de la manzanita, donde volverá a trabajar con el ex CEO de HBO y actual productor de Apple, Richard Plepler.



Si bien no se comunicaron los detalles del convenio, trascendió que se trata de un contrato que ligará a Louis-Dreyfus por varios años a la plataforma de streaming de Apple TV+ tanto en el rol de actriz como de creadora de contenidos.



Surgida de “Saturday Night Live”, show de sketches de la NBC y semillero del que durante décadas han emergido decenas de los más relevantes comediantes de Hollywood, Louis-Dreyfus triunfó con “Seinfeld” en el rol de Elaine Benes.



Tras el final de la serie en 1998, la actriz fue la única de los cuatro miembros del elenco principal que consiguió replicar el nivel de repercusión en otros trabajos.



Puntualmente, con la comedia “The New Adventures of Old Christine” y con “Veep”.



Ganadora de ocho premios Emmy de la Academia de Televisión estadounidense como actriz de comedia -récord en la historia del galardón- y acreedora de otros innumerables lauros, Louis-Dreyfus es de esas figuras que suele asegurar buenos ratings con cualquier proyecto que encare.