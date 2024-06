La estrella de Uruguay que encendió las alarmas en la Copa América: "Casi me desmayo"

El debut de Uruguay en la Copa América contra Panamá, se presentó con un suceso imprevisto. Uno de los jugadores del seleccionado charrúa tuvo que abandonar el juego tras un percance personal de salud. Se trata de Ronald Araujo, quien brindó información sobre lo ocurrido. En principio se dedujo que su salida se debió al altercado que se dio en el encuentro con el rival Cristian Martínez. Sin embargo, no parecía físicamente impedido para continuar.

El suceso con el jugador rival que ocasionó un golpe en el tobillo de Araujo no tuvo relación con su salida según explicó Ronald en rueda de conferencia: “Cuando entré al vestuario me sentí muy mal. Me bajó la presión y me mareé bastante. Casi me desmayo y por eso no pude seguir jugando. Demasiado calor y tal vez no cuidé bien la hidratación durante el día”. Además, tranquilizó a los seguidores asegurando que estaba bien y listo para el próximo partido.

Las sorpresas del encuentro entre Uruguay y Panamá no terminaron ahí. Quince minutos después del cambio de Araujo, Mathías Olivera, quien juega como lateral en el Nápoli, pero en esta ocasión actuaba como defensor central, también pidió ser sustituido tras sentir una molestia en la parte posterior de su pierna derecha. Fue reemplazado por Sebastián Cáceres y los médicos le aplicaron hielo en la zona afectada.

Lo que viene para Uruguay

Cabe destacar que el Selección de Uruguay culminó victoriosamente el encuentro tras un 3 a 1. Esto con un primer gol de Maximiliano Araujo desde fuera del área, seguido por un tanto de Darwin Núñez y el último protagonizado por Matías Viña. Por otra parte, Panamá, aunque logró descontar gracias a Michael Murillo, no pudo contrarrestar la superioridad del juego del equipo uruguayo.

Con esta victoria, Uruguay lidera el grupo C, superando a Estados Unidos por un gol, después de que este venciera a Bolivia 2 a 0. La próxima cita para los dirigidos por Bielsa será contra Bolivia el 27 de junio a las diez de la noche, mientras que Panamá enfrentará al equipo local horas antes. La fase de grupos concluirá el 1 de julio con los partidos entre Estados Unidos y Uruguay, y Panamá contra Bolivia.