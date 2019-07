La ex de Rodrigo Noya rompió el silencio: "Para su hijo no tiene plata"

Luego de la separación, Rodrigo Noya y Sofía Sorrenti no mantienen una buena relación. En el medio queda Bautista, el hijo que tienen en común.

En varias ocasiones, Sorrenti salió enojada criticar a su ex pareja y hasta dio a entender que el actor le fue infiel. En esta oportunidad, Sofía realizó un furioso descargo en su cuenta de Instagram, donde dejó expuesto a Rodrigo por estar incumpliendo su rol de padre.

"Mira vos tiene la plata para comprar joyitas de Pandora, pero para su propio hijo no tiene plata. Verguenza te tendría que dar. Buen padre es el que se mueve por ver a su hijo aunque sea una hora, el que pasa la manutención, si su hijo está enfermo se mueve para llevarlo a una guardia. Para la fotito estamos todos", escribió Sorrenti.

A la polémica también se suma el abogado de la modelo, Alejandro Cipolla, que habló de la situación que atraviesa su clienta: "Sofía Sorrenti viendo que Rodrigo no abona sus obligaciones alimentarias. ¿Podrá ser que ShowMatch no le abone su sueldo?".

Sofía Sorrenti contó enojada: "Nunca me dio la manutención, por eso tiene una demanda por incumplimiento de cuota alimentaria".

"Me dice que no tiene plata, pero para regalar cosas si tiene. A nuestro hijo lo ve dos veces por semana porque 'no tiene tiempo'. Mi familia me ayuda y los padres de él se encargan de pagar el jardín del nene", continuó.

Sobre cuándo le inició acciones legales por no cumplir con la cuota del menor, expresó: "Inicié la demanda en abril más o menos. Me dijo que me iba a pasar plata, pero últimamente dice que no tiene. Aunque por lo visto tiene para gastar en un regalito de seis mil pesos si tiene".