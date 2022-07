El caso del periodista Franco Berardinelli, que se contagió de coronavirus por cuarta vez, fue materia de consulta a la infectóloga sanjuanina Rosa Contreras. ¿Por qué algunas personas se contagiaron varias veces y otras nunca tuvieron contacto con la enfermedad? La respuesta, para ella, es fácil y tiene que ver con el grado de exposición al virus, de acuerdo a lo que explicó a DIARIO HUARPE.

La médica indicó que eso radica principalmente en la tarea que una persona desarrolla habitualmente, es decir, su contacto con la gente, si tiene que compartir espacios cerrados o si incluso tiene pequeños descuidos a la hora de los cuidados.

Contreras mencionó que esto va más allá de una cuestión del organismo, ya que hay personas que si bien tiene más adhesión al virus por algunas comorbilidades preexistentes, puede existir que estas últimas jamás se hayan contagiado en estos más de dos años de pandemia y una persona sana lo haya contraído varias veces, como es el caso del periodista de la Am 1020 y Telesol.

La profesional dijo que el contagio es indistinto de sí una persona está vacunada o no. “Las vacunas no evitan el contagio, pero sí hace que la enfermedad no se transforme en grave”, relató.

Para ella, el factor de riesgo principal está en el contacto estrecho que se da en los trabajos que uno desarrolla, aunque precisó que el contagio no está en el lugar propiamente donde se cumplen las tareas, sino en la aplicación de la profesión, por ejemplo, en el caso del periodista cuando sale a entrevistar o comparte espacios cerrados sin ventilación.

“Hay personas que tienen mayor predisposición al virus. Hay actividades que uno tiene roce y por eso se contagian”, explicó.

En estos dos años, desde la declaración de la enfermedad como pandemia el 20 de marzo de 2020, los médicos fueron descartando algunas definiciones, como que el virus solamente se transmitía por gotas grandes, Contreras dijo que esto no es así y que puede perduran en el aire por medio de microgotas. En ese punto, destacó la importancia del uso del barbijo quirúrgico.

Si bien reconoció que hay pacientes que padecen comorbilidades y pueden tener mayor predisposición al virus, se instó tanto al cuidado de estos y a los aislamientos prolongados que puede ocurrir, que no hayan estado en contacto nunca con la enfermedad o si se vacunaron haber sido asintomáticos, es decir, tener el virus aunque sin manifestar síntomas.

Los internados

Contreras explicó que en las últimas semanas notaron una disminución de casos de coronavirus en la provincia. Sin embargo, hay muchos pacientes jóvenes que cursan la enfermedad a causa de que son contactos estrechos. En esto se infiere, principalmente, una falta de cuidados a la hora de relacionarse con los otros. En cuanto a los internados, el 99% presentan esquema incompleto de vacunación. También se le suma que padecen comorbilidades, lo que agrava más su cuadro sanitario.

Consulta al médico

Contreras señaló que es difícil saber cuántas personas tuvieron la enfermedad en varias ocasiones, aunque más allá de la estadística fría de Salud Pública pidió a esos pacientes hacer una consulta al médico debido a que pueden tener síntomas que perduren luego de obtener el alta. Entre los más frecuentes figuran la tos, el dolor de cabeza y de cuerpo. “Hacerse un control de rutina sería lo más conveniente”, finalizó.