La pandemia de coronavirus fue declarada el 20 de marzo del 2020, cuando los casos se replicaron en todo el mundo. A más de dos años de ese momento, la enfermedad provocó en San Juan 149.865 infectados y 1.332 fallecimientos. Dentro de la nómina de contagiados está el periodista Franco Berardinelli, quien fichó en varias oportunidades debido a que a lo largo de todo este tiempo tuvo cuatro veces Covid-19.

“La más complicada fue la primera vez”, comentó el comunicador a DIARIO HUARPE.

Berardinelli tiene 30 años y hace dos meses completó su esquema de vacunación con la tercera dosis. Más allá de estar inmunizado, el virus lo tomó por sorpresa desde diciembre del 2020, cuando lo contrajo por primera vez y en estos primeros días de julio, cuando registró su cuarto contagio.

Publicidad

Franco explicó que todo comenzó el pasado 30 de junio, cuando su hermano inició con alguno de los síntomas característicos de la enfermedad. Al otro día, 1 de julio, él ya presentaba tos y febrícula. Cuando se hisopó, el resultado confirmó que una vez más le dio Covid. Reconoce que ya está resignado. Asegura que trata de cuidarse permanentemente con el uso de barbijo y alcohol en gel, aunque al menor de los descuidos vuelve a la calidad de paciente.

“La primera vez que me contagié tenía mucho miedo, era todo desconocido. Y esta última apenas me agarró dolor de garganta y tos seca, supe que era coronavirus porque ya me conozco con todas las veces que tuve”, aseveró.

El periodista estuvo aislado cuatro veces con la infección dentro de su organismo. Foto: gentileza.

Berardinelli estuvo aislado durante toda la primera semana de julio. El miedo que tenía es que su papá Mario, que es insulinodependiente, se contagiara la enfermedad, pero esta vez zafó. El hombre, de 70 años, tuvo contacto con el virus en mayo del 2021, cuando su hijo también estuvo enfermo, y en febrero de este año, fecha en la que el periodista salía de su tercer periodo de aislamiento.

“En esta última oportunidad me agarró muy tranquilo. Fue como una alergia fuerte. Si bien tenía dolor de cabeza, esta vez no presenté dolores de cuerpo, aunque sí tuve mucosidad y tos”, relató el comunicador que se desempeña en Am 1020 y Telesol.

Reconoce que no quedó con miedo, aunque la enfermedad le cambió planes de ejercicio. Antes de contagiarse por primera vez, Berardinelli corría una hora sin agitarse, aunque ahora sostuvo que puedo hacerlo cortado en periodos de diez minutos porque comienza a faltarle el aire.

Publicidad

De vez en cuando vuelve a ejercitarse. Los fines de semana, juega al fútbol con sus amigos y medianamente puedo recomponerse. “Después de mucho tiempo volví a la actividad física”, señaló. Tras el tercer contagio pasó por el médico para hacerse un chequeo que lo habilite a viajar al Mundial de Fútbol en Qatar. “Algunos valores me salieron mal, pero estoy tratando de revertirlo”, sentenció.

La tos, por ejemplo, es algo que le quedó. Uno de los datos que aportó el periodista es que desde el 2014, cuando viajó a Buenos Aires y padeció una fuerte gripe, cada invierno le vuelve a agarrar con mucha intensidad.