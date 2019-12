La Facultad de Derecho de la UNR lanzó una app para conectar a docentes, alumnos e investigadores

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) lanzó la plataforma #LlevaLaFacuConVos para interconectar a alumnos, graduados, investigadores y no docentes, que ya está en funcionamiento.



El objetivo es que todos los sectores que componen la comunidad educativa puedan acceder a través de celulares y computadoras a videoconferencias, clases de consulta on-line, entrevistas a distancia para postulantes al doctorado, participación de conjueces a distancia para la defensa de tesis doctorales y reuniones de cátedra virtuales.



El sistema gratuito de videoconferencias permitirá conectar a unos 8.000 alumnos de grado y posgrado con los más de 500 docentes, para acceder a un abanico de opciones que va desde consultas y tutorías, clases on-line, reuniones virtuales de coordinación de cátedras hasta entrevistas a distancia para postulantes a Doctorado en Derecho.



Otra opción es la producción de videoclases o píldoras educativas en clases de 5 a 10 minutos, en las que los docentes explican temas de los programas.



La idea de esta especie de “Netflix académico” es, además de aportar conocimientos, valorar la situación de cada alumno, beneficiando a los estudiantes en general y en particular, a los que viven fuera de la ciudad o tienen otras ocupaciones.



Los contenidos se pueden encontrar en el canal de YouTube de la Facultad de Derecho de la UNR (http://bit.ly/fdercátedras).



“El proyecto constituye un avance notable, revolucionario, y nos permite llegar a más estudiantes y de manera óptima, democratizando aún más la enseñanza universitaria. No sólo pretendemos evolucionar en la manera de enseñar, sino que entendemos que a la vez estamos dando respuestas adecuadas y modernas a las inquietudes estudiantiles”, explicó el decano de la Facultad de Derecho, Hernán Botta.



"Por otra parte, este proyecto se enmarca en la permanente tarea de cumplir y ampliar dentro de sus nuevos parámetros, con los lineamientos de la Reforma Universitaria de 1918: la extensión universitaria, la libertad de cátedra, el acceso de todos los sectores sociales a la Universidad, la misión social de la misma, y el no arancelamiento de la enseñanza que en ese marco se imparte”, agregó Botta.