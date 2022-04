La falta de combustible hace peligrar la reserva hotelera en San Juan y hay preocupación en el sector

La problemática con el combustible en el país generó preocupación en los hoteleros sanjuaninos. Lo que ocurre es que se acerca Semana Santa y las personas no están reservando debido a que no saben si van a tener combustible para viajar, de acuerdo a lo que les dicen.

“Se están resintiendo los niveles de concreción de reserva porque la gente no sabe si va a tener el combustible para ir y volver a sus lugares de orígenes y eso complica la situación”, comentó a DIARIO HUARPE, el titular de la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos, Fabio Nievas.

Antes de que esto ocurriera venían con altos niveles de consulta y estaban esperanzados, “pero ahora tenemos este inconveniente que se está agravando y hay cierta reticencia a que la gente concrete la reserva”, dijo.

El panorama preocupa en el sector. Es que ni siquiera ocurre que las reservas se están cayendo, sino que directamente no se están concretando y tan solo falta una semana para este fin de semana largo.

“Hay gente que pagó viajes con PreViaje y quiere concretarlo, así que necesitamos que haya combustible para este sector”, sostuvo Nievas.

Ante esta situación, a través de la federación que los nuclea ya hicieron un pedido formal al Ministerio de Transporte y al de Energía. Lo que buscan es “que se atienda el combustible para el movimiento turístico”.

Si bien en San Juan esto aún no afecta de forma fuerte, hay provincias en las que hay estaciones de servicio que directamente no tienen combustible para vender. Esto le pasó a Nievas esta semana en San Luis, donde fue a cargar combustible en Potrero de los Funes y no tenían gasoil ni Infinia Diesel.

“Necesitamos tener certezas para que esto funcione. Cuando no es una cosa es la otra, pero el sector siempre se ve afectado. La gente pide certidumbre, busca no tener inconvenientes y no quieren preocupaciones”, manifestó el titular de la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos.

La problemática con el combustible

Desde la Cámara de Expendedores de Combustibles comentaron a este medio que en San Juan les costará cumplir con la demanda debido a la desactualización de precios de las naftas durante esta temporada.

Lo que ocurre es que la producción local no alcanza para satisfacer la demanda total del país, lo que genera la necesidad de importar y esto provoca pérdidas a las petroleras por el congelamiento de precios al volcar los productos al mercado local.

Es por esto que expendedores cree que la única solución es descongelar los precios y llevarlos a valores internacionales. Si todo sigue igual, es probable que cada vez que la demanda suba haya problemas de abastecimiento.

Ocupación hotelera en la cabalgata a la Difunta Correa

Desde el Ministerio de Turismo y Cultura informaron que el fin de semana en el que se realizó la cabalgata a la Difunta Correa hubo un 71% de ocupación hotelera en el Gran San Juan. De este evento participaron más de 5.000 jinetes que llegaron hasta el paraje.

No fue la única actividad que hubo en esa fecha, sino que también se hizo la 5.ª edición del Xterra Argentina, la competencia internacional más importante de triatlón off- road. En esta ocasión, participaron unos 600 atletas de todo el mundo.

Hoteleros tenían fe en aumentar reservas para Semana Santa, pero hasta el momento no saben bien qué ocurrirá debido al problema con el combustible.

Aumento de alojamientos

Desde la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos aseguraron que las subas de los alojamientos en la provincia no han acompañado a la inflación. Esto es debido a que tienen la necesidad de trabajar y a que “no hay tanto mercado para que las subas sean tan extremas, a pesar de que la inflación no está matando”.