La Federación alemana de fútbol reconoció que el fútbol fue cómplice del nazismo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Fritz Keller, afirmó hoy que el fútbol fue "cómplice" y "no le hizo frente" al nazismo con motivo de que el próximo lunes, 75 años después de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, se celebrará por decimosexta vez el "Día del recuerdo en el fútbol alemán".



"Este horror inconcebible, este sufrimiento sin precedentes que se infligió a las personas resulta más doloroso al saber que el fútbol, que hoy en día simboliza la comprensión, la diversidad y la lucha contra el racismo y la discriminación, no le hizo frente al nazismo en aquel momento. Al contrario, fue cómplice", comentó Keller.



Keller consideró que es un deber especial de la Federación y de sus clubes el garantizar que estos crímenes no se olviden nunca, informó la agencia DPA.



El directivo elogió especialmente al Eintracht Frankfurt, club que planea revocar el domingo póstumamente el título de presidente honorario a Rudolf Gramlich debido a su pasado nazi, según publica el diario Bild.