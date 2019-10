La Fiesta Nacional del Chamamé presentó su edición 2020 con acento femenino

Con un énfasis en lo femenino, la edición 2020 de la Fiesta Nacional del Chamamé y la Fiesta del Chamamé del Mercosur, anunciada hoy en forma oficial, tendrá a las Hermanas Vera como centro en su jornada de apertura y a la cantora Ofelia Leiva en la clausura, dos expresiones que, con sus singularidades, sintetizan la tradición de la música del litoral. La 30ma. edición de la Fiesta Nacional del Chamamé y 16ta. Fiesta del Chamamé del Mercosur, conforme al anuncio oficial realizado en el Centro Cultural Kirchner, se realizará esta vez entre el 17 y el 26 de enero con un programa que no se limitará al anfiteatro Tránsito Cocomarola de la capital provincial. Los matices musicales de la Fiesta se advertirán desde el inicio con la irrupción del dúo integrado por las cantantes Bonifacia y Rafaela Vera, oriundas de Caá Catí y con más de 50 años de trayectoria. Algunos clásicos del chamamé se encuentran grabados en el imaginario colectivo con la resonancia de sus voces. El cierre de las diez jornadas de programa estará en manos de Ofelia Leiva que, además de su oficio de cantora, se ha convertido en una militante de la estética y una defensora de sus espacios en diferentes festivales del país. A pesar de sus problemas de salud confirmó su presencia en el desenlace del festival. "La Fiesta tuvo por muchos momentos un sentido turístico, al menos en el modo en que se lo presentaba, y eso ha ido mutando hacia un carácter más antropológico. En ese sentido, nosotros afirmamos que no sólo se trata de un programa musical sino de una celebración mayor que incluye esa porción musical", precisó a Télam el director de la Fiesta del Chamamé, Eduardo Sívori. En un mismo sentido, Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, afirmó que la persistencia y el crecimiento de la Fiesta "ha demostrado que el chamamé es más que una música y una danza" porque comprende "dentro de una misma cultura a las tradiciones guaraníticas, jesuíticas y a las contemporáneas". La Cúpula del Centro Cultural Kichner fue el lugar elegido para cumplir con los formalismos de la presentación porteña del Festival aunque, una vez completados los mandatos del ceremonial y las apariciones de los funcionarios, hubo lugar para el despliegue de un quinteto instrumental conformado especialmente para el lanzamiento. En un esquema de cuerdas, bandoneón y acordeón, tan propio de la tradición, una formación compuesta por Noemí Maizares, Milagros Caliva y Rocío Araujo, Lucía Troitiño y Nadia Ojeda presentó al público citas a Isaco Abitbol, Mario del Tránsito Cocomarola y Ernesto Montiel. "A diferencia de otras ediciones, se destacará en 2020 la participación de 10 municipios en donde también habrá actividad, acaso más relajada que en el anfiteatro. Se trata, en ese punto, de una versión ampliada de la Fiesta que ya conocemos y que pertenece a todos los correntinos", apuntó Sívori. "La grilla no está cerrada porque siempre esperamos a recibir todo el tiempo que podamos propuestas de todo el país pero, en términos musicales, lo que se verá es a nada menos que una selección mundial del chamamé". Finalmente, Romero destacó las posibilidades de difusión del festival que, por su naturaleza trasciende las fronteras formales, "y se extenderá también a Brasil y Paraguay con un público potencial de diez millones de espectadores".