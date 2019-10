La Fiscalía de México investigará a funcionarios por la liberación del hijo de El Chapo Guzmán

La Fiscalía General de México anunció que llevará a cabo una investigación para analizar las circunstancias que llevaron a la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del célebre narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, tras ser retenido durante unas horas en la ciudad de Culiacán, en tanto el presidente Andrés López Obrador se declaró dispuesto a "dar las explicaciones pertinentes".



La fiscalía informó anoche en rueda de prensa que realizará una investigación "exhaustiva de responsabilidades específicas y personales de quienes hayan intervenido de un lado y del otro".



Asimismo, advirtió que nadie quedará exento de la investigación y recalcó que la misma intentará "esclarecer cualquier hecho que pueda ser un delito en este caso y poderlo judicializar y castigar, sin excepciones".



Admitió que la investigación "no es un asunto fácil" y añadió que la "asumirá plenamente para que resulte ejemplar", consignó la agencia de noticias Europa Press.



El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y el ministro de Interior, Alfonso Durazo, ante la Fiscalía por considerar que el Ejecutivo "claudicó" ante el crimen organizado.



"El Estado tiene la obligación de aplicar la ley y hoy vemos un Estado fallido que vulnera claramente la aplicación de la misma", sostuvo el partido en un comunicado difundido anoche por medios locales.



López Obrador aseguró anoche en Twitter que está "dispuesto" a comparecer y dar las "explicaciones pertinentes".



"Sí, me gustaría ir a comparecer ante la autoridad para ir a dar y exponer mis razones de por qué no a la violencia", agregó.



Los hechos ocurrieron el jueves pasado en Culiacán, ciudad del convulsionado estado de Sinaloa, cuando efectivos de seguridad pusieron en marcha un operativo para detener a Ovidio Guzmán en respuesta a una orden de detención emitida por Estados Unidos con "fines de extradición".



Llegaron a detenerlo en una casa, pero la violenta respuesta de los narcos obligó al gobierno a liberarlo, con la polémica anuencia de López Obrador.