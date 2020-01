La flamante directora del Conicet, Ana Franchi, dijo que "las becas son una prioridad" en su gestión

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La química e investigadora Ana María Franchi, quien hoy fue designada como presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), aseguró que "las becas son una prioridad" en su gestión y afirmó que “tenemos que demostrar que la ciencia es una carrera posible” en Argentina.



“Tenemos muchísimas urgencias. Una de ellas es el estado de las becas, que están por debajo de la línea de pobreza. Eso es una prioridad, no sólo por los jóvenes que están trabajando, sino para quienes se quieren dedicar a una carrera científica. Tenemos que demostrar que la ciencia es una carrera posible”, destacó.



Asimismo, en un acto donde fue presentada como nueva presidenta del organismo, Franchi señaló que "estamos volviendo casi del subsuelo. Si no estamos todos juntos no vamos a poder trabajar para que la ciencia y la tecnología sean un factor que mejore la vida de la gente”.



“Yo no tengo puesta la camiseta del CONICET, la tengo tatuada", destacó y aseguró que deseaba que "el CONICET sea un lugar agradable para vivir".



Luego de la publicación de su designación en el Boletín Oficial, Franchi analizó la situación del organismo y señaló que “uno de los temas importantísimos es la pérdida de jóvenes que van a estudiar carreras científicas".



Además, en declaraciones a El Destape Radio, remarcó que "estas carreras se van despoblando y esto tiene que ver con que los jóvenes ven lo que les pasa a los más grandes”.



“Con Roberto Salvarezza (ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación) tenemos dos lineamientos: que los jóvenes no se vayan y queremos poner al Ministerio de Ciencia y al Conicet al servicio del país”, resaltó.



Además, Franchi expresó que buscarán que “la ciencia contribuya a la vida diaria” y que “hay montones de problemas en los que podemos ayudar a difundir y educar. Esa es una de nuestras prioridades”.



“Queremos bajar la ciencia al territorio”, añadió y aseguró que planean "tener reuniones con diversos sectores sociales”.



Franchi afirmó que “necesitamos que los científicos que están acá o que los jóvenes que terminan su doctorado no se vayan”.