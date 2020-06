La foto personal con la que Mirtha recordó que hoy se cumple un importante aniversario en su vida

Se convirtió en un ícono de la televisión argentina. Pero entonces, Mirtha Legrand (93) solo estaba estrenando un formato que conjugaba periodismo y entretenimiento. Corría el año 1968 y la conductora daba inicio al ciclo de almuerzos que por el momento, debido a la pandemia de COVID-19, condice su nieta Juana Viale. Medio siglo más tarde se convertiría en el programa más longevo conducido por una misma persona.

Cuando celebró las bodas de oro de Almorzando con Mirtha Legrand, la diva recordó que era un gran desafío. “¿Me quieren explicar cómo harán los invitados para comer y hablar al mismo tiempo? ¡Se los aviso ahora! ¡En tres meses nos echan a todos a patadas!“, dijo entonces.

Pero el tiempo estuvo no le dio la razón. Al contrario, el formato funcionó y continua vigente, igual que su protagonista. Hoy, en estricto aislamiento, quiso compartir esta efeméride -personal, pero al mismo tiempo de la televisión argentina- con sus seguidores: “Hoy se cumplen 52 años de los legendarios almuerzos #Mesaza! Un honor seguir unidos, ustedes y yo, desde aquel 3 de junio de 1968″, escribió.

Aprovechó la ocasión para recordar a quiénes depositaron su confianza en ella: Alejandro Romay, Samuel Yankelevich, Gustavo Yankelevich y Daniel Tinayre. Alguna vez Mirtha recordó esa primera emisión de los almuerzos. “Era un día como el de hoy, seminublado, hacía frío, y yo hice el programa, estaba Daniel Tinayre, Duilio Marzio, Beatriz Guido, Alberto Migre. Servían pollo me acuerdo, y me sirvieron pata, y me acuerdo que Daniel les dijo: ‘sirvanle pechuga porque a ella le gusta la pechuga’ y ahí me relajé, estaba como en casa”.

En muchas ocasiones Mirtha confesó que no le tenía fe al programa. Cuando cumplió 49 años en el aire dijo: “Terminé (el primer programa) y pensé que era mi debut y despedida. Todo lo que soy se lo debo al público de mi país. Pero también quiero que sepan que yo, Mirtha Legrand, les he dado mi vida”.

En 2018 Estela Raval compartió un clip de la primera vez que fue a Almorzando con Mirtha Legrand, unos meses después del lanzamiento del ciclo.

NOTA AL PIE. La foto que Mirtha eligió para recordar el 52º aniversario de sus almuerzos, es la misma imagen que hace dos años -cuando Almorzando con Mirtha Legrand celebró 50 años al aire- Tini Stoessel actuó para un el homenaje a “la dueña” de los almuerzos.

