La foto viral de "el gato en la mesa" que desató una ola de memes

El universo de Twitter y Facebook da para todo y suele tener como principal protagonista en muchas ocasiones a los denominados "memes". En las últimas horas, la foto de una mujer que le grita a un felino que se encuentra en una mesa y donde el felino le responde con una expresión soberbia, fue uno de ellos. Claro que los usuarios de la red social del pajarito no dejaron pasar la oportunidad y desplegaron todo su arte.

El meme en cuestión no es tan actual, sino que apareció a mediados de mayo y consistió en una imagen compuesta por otras dos. Por un lado la de una mujer que grita y está en un estado de crisis que corresponde al programa al reality showThe Real Housewives of Beverly Hills. La protagonista de ello es Taylor Armstrong, quien en ese momento lloraba luego de una pelea y su amiga, Kylie Richards, trataba de calmarla.

Por otra parte está la foto del gato blanco frente a un plato de ensalada, el cual tiene una expresión soberbia en la cara. Este meme lo protagoniza un felino que desde hace un tiempo es furor y fue publicada por un usuario de Tumblr deadbefordeath en un primer momento, con la descripción que sostenía: "No le gustan los vegetales". Tanta popularidad adquirió que otra persona creó una cuenta en Instagram con sus fotos (@smudge_lord). Allí, acumula más de 430.000 seguidores y su principal característica es, justamente, mostrar que odia las ensaladas. De hecho, cada vez que tiene un plato con vegetales delante pone una particular cara.

Ahora, el desopilante meme que surgió de la unión de las dos imágenes son la creación de la usuaria de Twitter cuyo usuario es ebaby. El sentido que cobraron ambas fotos reunidas fue perfecto, y provocó que el tuit original fuera compartido 275 mil veces y que, desde allí, en diferentes partes del mundo hicieran su versión de la burla.

"Me dijiste que no tomabas" parece decirle la mujer, a lo que el gato responde: "Buenas decisiones". "Me dijiste que eras bueno en la cocina" sostiene otro, donde el felino parece decir: "Sí, pero para comer", y "me dijiste que tenías mucho dinero"... "que pagar", responde el animal, son solo algunos de los que circulan en Twitter.