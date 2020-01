La Fragata Libertad fue recibida esta tarde en Mar del Plata con música, veleros y vuelos rasantes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El buque escuela de la Armada Argentina, la Fragata Libertad, regresó esta tarde a Mar del Plata donde fue recibida con música, veleros, vuelos rasantes y la guardia marina.



Pasadas las 17.15 horas de este viernes con cielo plomizo en Mar del plata luego de una tormenta de granizo y viento, el emblema nacional salió de la Base Naval marplatense para realizar un "desfile náutico" por la costa de la ciudad mientras era observada por miles de marplatenses, turistas y visitantes.



En su primer vista por el playón de Playa Grande la banda musical del Área Naval Atlántica (ANAT), integrada por 38 músicos, la esperó con un repertorio de canciones de rock, pop, folclore, marchas militares y jazz.



Desde la playa muchos turistas se acercaron para sacar sus primeras fotos y observar desde lejos el despliegue de sus velas.



Luego se dirigió a la Playa Bristol, entre los lobos marinos, donde la banda de música de la Dirección de Relaciones Institucionales de la Armada (DIRI) la recibió con un popurrí de canciones ante las cámaras de los turistas, en un evento estuvo coordinado por el secretario general de la Armada (a cargo) Diego Eduardo Suarez del Solar.



Graciela Muñoz, oriunda de esta ciudad balnearia, dijo "me vine hasta aquí porque en la fragata está mi hijo Ángel Maenza de 26 años quien está haciendo su primer viaje de instrucción".



"Estoy muy ansiosa por verlo, pero eso será mañana, por eso hoy junto a mi familia nos acercamos hasta la costa para darle la bienvenida" relata emocionada la madre del marino.



Mientras tanto, Griselda y Gerardo, quienes viven en Leandro N. Alem y se encuentran de vacaciones en Mar del Plata, aplaudiendo al ritmo de la música comentaron que "sabiendo que hoy llegaba la fragata decidimos traer nuestras reposeras y apostarnos en Playa Grande para ver pasar la fragata mientras la banda de la Armada nos deleita con su repertorio musical".



En tanto, Joaquín, Rafaél y Matías de Mendoza no se quisieron perder este desfile y también se acercaron a la costa.



"Me avisó mi madre por teléfono que hoy pasaba la fragata y con mis amigos decidimos venir desde Punta Mogotes hasta `la Bristol´ para ver por primera vez a este barco escuela que ha recorrido el mundo en más de una oportunidad", dijo Joaquín, mientras se sacaba selfies con la fragata de fondo.



Sara Siriani, oriunda de Morón, agitaba una bandera argentina. Vacaciona en Santa Clara del Mar pero hoy llegó a Mar del Plata .



"Es que mi hijo Juan Cruz Godoy, de 24 años, está ahí arriba y como no lo veo desde el 17 de agosto quiero saludarlo desde la costa", contó.



Finalizada la pasada de la fragata, y en medio de algunos rayos y truenos, la multitud se fue dispersando mientras desde lejos las velas blancas del buque escuela de la Armada se alejaba de la costa con destino a la Base Naval donde mañana a las 11.30 será recibida por el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Santiago Cafiero, los ministros de Defensa Agustín Rossi y de Cultura Tristán Bauer y el jefe de la Armada Argentina almirante José Villán.