La frase de Cristiano Ronaldo que hizo eco en todo el mundo

Luego de ser presentado en el Al-Nassr, Cristiano Ronaldo dejó palabras un tanto ruidosas. El delantero portugués fue refuerzo del equipo árabe, al que arribó con mucha ilusión. Después de una escandalosa salida del Manchester United, continúa buscando desafíos por superar. En esta oportunidad, en un fútbol que parecía estar muy lejano para él, se quedó con el contrato más alto en el mundo.

"Cristiano, bienvenido a Arabia Saudita. Bienvenido a tu nuevo equipo", dijo la presentadora del evento. Al lado del técnico francés Rudi García, Ronaldo comenzó a contestar las consultas. "Estoy muy orgulloso de estar aquí. Muy orgulloso de haber tomado esta gran decisión en mi carrera. Esto supone un nuevo reto. Mi familia siempre me ha apoyado, sobre todo mis hijos", destacó.

Luego, CR7 aportó: "Es una gran oportunidad no solo para el fútbol sino para cambiar la mentalidad de mi generación. Quiero dar una nueva perspectiva sobre este país y sobre este fútbol. Sé lo que quiero, con mi experiencia podré aportar mucho a este club. Muchos clubes de Australia, Estados Unidos, Portugal intentaron ficharme. Mi trabajo en Europa está hecho, estoy orgulloso de un nuevo reto".

Nuevos planes para Cristiano Ronaldo

"Es un desafío, no sólo futbolístico, fichar por el Al-Nassr. He visto muchos partidos de esta liga y aunque la gente no lo sepa es muy competitiva. Si el entrenador lo decide, puedo jugar dentro de dos días. No me preocupa lo que diga la gente. Hoy en día el fútbol ha evolucionado y es muy competitivo. Soy un jugador único. He batido todos los records en Europa y ahora quiero hacerlo aquí", resumió.

La frase que más ruido hizo fue: "Es un contrato único porque yo soy un jugador único". Luego, para cerrar, Cristiano Ronaldo sostuvo: "Lo único que quiero es jugar y disfrutar. No es el final de mi carrera. Es un placer estar aquí. Ayer ya sentí la bienvenida cuando llegué al país. Voy a darlo todo por vosotros”. “Espero hacer a la gente feliz, disfrutar y ayudar al país a mejorar no solo con el fútbol en la sección masculina, sino la femenina del Al-Nassr también".