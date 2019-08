La gobernadora de Catamarca cree que esta elección será "definitiva"

Minutos antes de las 10 de este domingo, la gobernadora de Catamarca y pre candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Lucía Corpacci, llegó a votar en el colegio Padre Ramón de la Quintana.

La mandataria concurrió a emitir su sufragio acompañada por el secretario de Seguridad, Marcos Denett, el jefe de la Policía de la Provincia, Orlando Quevedo; los ministros Ramón Figueroa Castellanos, Rubén Dusso y Guillermo Dalla Lasta.

Al salir del cuarto oscuro manifestó: "Feliz día cívico para todos, es una jornada tan importante y espero que todo transcurra en paz y que sea lo mejor. Creo que hay un gran compromiso de la ciudadanía para estas elecciones".

En cuanto a su nuevo rol, en caso de ser electa diputada nacional, dijo que "siempre voy a trabajar, lo haré en otro espacio, pero no me voy a retirar nunca de mi responsabilidad, voy a estar en otro lugar pero no es que me desprendo de mis responsabilidades".