La Gran Fondo Peter Sagan, un éxito total en la tarde del jueves

Este jueves 30 de enero fue el día de descanso de la Vuelta a San Juan y cientos de aficionados que disfrutan de la competencia más importante de América tuvieron la posibilidad de correr la Fondo Sagan.

El tres veces campeón del mundo fue el protagonista de esta jornada. Peter Sagan es una de las mega figuras del ciclismo internacional que llegaron a la provincia para participar de la Vuelta Internacional a San Juan 2020 y, también se dio el gusto de poder compartir con los cientos de aficionados.

Pasadas las 16.00 partió desde el Estadio Aldo Cantoni la carrera en la que los corredores pudieron vivir las sensaciones de un ciclista profesional.

Este desafío condujo a los ciclistas desde Capital hacia Rivadavia, Zonda y Ullum en dos modalidades: la de 91 kilómetros y la más dura, con 154 kilómetros. Las localidades por las que pasará la carrera serán Quebrada de Ullúm, Villa Basilio Nievas, Villa Ibáñez, Dique Punta Negra, Ruta Interlagos, entre otros puntos.

El evento en sí no es sólo una simple competencia, si no que los participantes cumplieron con un itinerario de actividades que incluye entrenamientos previos en grupo, servicio mecánico, atención al ciclista, entrega de kits deportivos, brief para los corredores, encuentro de bienvenida, servicio de comida postcarrera, entre otros ejemplos.

Por su parte, Jorge Chica, Secretario de Deportes de San Juan, que participó de la competencia, se mostró más que conforme con el evento. “Hemos tenido la posibilidad de tener más de 500 corredores de distintos países y muchos turistas que aman el deporte. También participaron ciclistas de otras partes de Argentina y el 80% de turistas son del exterior. Tenemos la posibilidad de que esta competencia de trascendencia internacional, de un deporte tan preciado para los sanjuaninos, genere en San Juan desarrollo deportivo y, por supuesto también desarrollo turístico”, señaló.

Todos los competidores recibieron la indumentaria oficial del evento y las respectivas medallas de participación.

Mientras tanto, este viernes se correrá la quinta etapa de la Vuelta, donde más de 160 ciclistas, repartidos en 27 equipos, buscan coronarse en nuestra provincia en esta edición que congrega a una constelación de estrellas del ciclismo internacional.

Estos fueron los ganadores en las distintas categorías