La grieta en los departamentos oficialistas comienza a surgir a más de un año de las elecciones

Dependiendo de si se desdoblan o no las elecciones provinciales con las nacionales en el 2023, al menos falta un año para que los sanjuaninos vayan a las urnas para elegir a sus nuevos representantes. En este contexto, hay dos departamentos en los que ya comenzó a verse la grieta de dirigentes. Estos son parte del oficialismo, ya que sus intendencias están a manos del Frente de Todos.

La semana que pasó tuvo faltazos significativos en dos distritos: uno del Gran San Juan y el otro del interior. Esta situación llamó la atención al punto tal que generó preguntas de todo tipo ya que son todos parte del mismo proyecto que alcanzó los cargos máximos en el 2019.

El de mayor impacto fue el que ocurrió en Capital en pleno anuncio histórico de la repavimentación de las avenidas Libertador, Ignacio de la Roza y Córdoba. El acto es uno de los puntales de la segunda mitad de la gestión de Emilio Baistrocchi, tan así es que se llevó adelante desde Casa de Gobierno con la presencia de Uñac y con toda la plana mayor del departamento siendo parte.

Lo que encendió las alarmas fue la ausencia de los concejales oficialistas del Bloquismo, Alfredo Nardi y Jorge Godoy. Ambos ediles ingresaron en la lista acuerdo que le permitió a Baistrocchi alcanzar la intendencia. Sin embargo, avanzada la gestión estos no ocultaron sus molestias por la falta de lugar que le dan desde la presidencia del Concejo, a cargo de Ariel Palma, en el tratamiento de proyectos del oficialismo y también la ausencia de la discusión de ideas propias.

Tan sorpresiva fue la ausencia que Palma expresó a DIARIO HUARPE que “nadie del Bloquismo me dijo nada sobre alguna molestia que tengan. Si me llamó la atención la ausencia de Nardi y que Godoy haya llegado más tarde, pero mantenemos diálogo antes y después del acto en el que se anunció la repavimentación de las avenidas”.

Fuentes cercanas a los ediles del partido de la estrella, no dudaron en afirmar que fue una muestra de desagrado a la falta de lugar político que actualmente sufren los dirigentes y que, luego de las elecciones intermedias, se profundizó.

Un panorama similar se está viviendo en Sarmiento. En este caso las diferencias se marcan entre el diputado departamental Federico Hensel y el intendente Mario Martín. Puntualmente el legislador no asistió a la sesión de apertura del Concejo Deliberante en el que el jefe comunal concretó el mensaje anual.

Las diferencias de Hensel por la gestión de Martin ya no las oculta. Cuándo fue consultado por la ausencia en el acto, el diputado afirmó que “la relación con el intendente no es de la mejor hoy en día, las diferencias que tenemos es por los criterios que él tiene para gestionar y que en mi opinión no mejoró la vida de los sarmientinos”.

Hensel afirmó que es la segunda vez consecutiva que decidió no ser parte de la apertura de sesiones ya que, si bien hay diálogo, a la hora de tomar decisiones por parte del intendente no toma los conceptos que le vertió el legislador departamental.