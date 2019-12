La H de Hensel no es muda 

Trataremos de analizar los porqué, para luego tratar de encontrar el camino que viene.

Luego de ver el gabinete del presidente Fernandez, me llamó la atención que ningún alfil proveniente del círculo de los gobernadores estuviera allí sentado. Es como que no le hubiera dado un lugar en la interna que se jugó muy fuerte y se seguirá jugando aún.

Llegadas las segundas líneas, arribó lo esperado. El lugar para los provincianos, aquellos que llegan de la mano de los actuales gobernadores provinciales. Allí entró Hensel.

La muestra del modelo minero sanjuanino, según dicen, atrapó a Alberto y a Kulfas cuando pisaron suelo sarmientino. Es más, Kulfas tiró una frase muy minera, refiriéndose a la política tributaria desigual necesaria en la Argentina, y allí es donde la minería debe estar en punta de los beneficios; sistema que en vos baja venía sosteniendo Hensel. Una gran coincidencia para un tema no menor.

El modelo sanjuanino fue básicamente apurar las inversiones, sentarlos a los responsables de las exploraciones y decirles en otras palabras, “apuren muchachos, dejen de hacer negocios contables y pasen al mundo de la economía real”. Dio sus resultados, y la exploración a comenzado a tener un ritmo creciente.

Desde la gestión social, reemplazó la inoperancia de los intendentes municipales, y puso en modo generación productiva a sectores castigados, como la cebolla y el tomate. Para eso, movimiento estratégico de fondos y acuerdo con las empresas. Algo que se debiera haber realizado hace mucho, para tener resultados más próximos.

Un gran debe constante de la actividad y sobre el que debió surfear Hensel, fue el acercamiento con la comunidad y tratar de lograr el encanto de la gente sobre la actividad; algo sobre lo que avanzó mucho pero no alcanzó; sobró ímpetu, deseos y ganas, faltó plan. Ahora es el gran debe nacional también y sobre lo que tendrá que trabajar urgente y profesionalmente.

Así llegó Hensel, y ahora lo espera el gran mundo minero argentino, tan querido como odiado.

Teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, Hensel deberá encontrar segundos que sepan de aquellas negociaciones Ganar-Ganar como lo enseña Harvard. No tan técnicos ni tan políticos, sino aquellos que acerquen las partes para armar el gran puzle minero.

A esto, sumarle gestión nómade, para brindarle importancia a las regiones mineras, para “meter” a todos en el diseño del proyecto, y así, sintiéndose parte, saldrán a ocupar los escudos de la defensa de la actividad.

Pero el principal trabajo que se viene, es el hacer conocer el “encanto de la actividad minera” que no sólo es económico -error cometido históricamente por el sector-, sino social y cultural; y para esto deberá sentar a todos los sectores y ser firme bajo el diseño de un plan estratégico que marque el rumbo. Ahí no tiene tiempo para perder.

Se viene el tratamiento de la ley de glaciares, espina pura para el sector y las inversiones.

Días atrás presenté mi tesis sobre el nefasto fallo de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad de la ley de glaciares a la que titulé “El Fallo de la Corte y su creación de injusticia”, motivado por el peligroso silencio sobre el fondo del tema que ha generado incertidumbre nefasta para las inversiones mineras.

En mi tesis concluí que “hoy, aquí, a todos nosotros nos resulta claro que los jueces cuando juzgan practican un recorte de la realidad, que la verdad no es unívoca, y que la sentencia no deja de ser una construcción social que pretende ser verdadera, pero que se halla mediatizada por aspectos empíricos, que tienen que ver con la realidad social, y los sistemas de valores, relacionados con un juez situado, es decir, con un juez en el mundo, que no está cerrado en una torre de cristal, sino, en un tiempo y lugar determinados”.

Entonces lo que hay que hacer es “crear” ese tiempo y situación determinado; para que genere el valor y la fuerza necesaria en “el anhelo de la sociedad en nuestro Estado democrático de derecho es que el rol de los jueces a través de la sentencia judicial sea hacer tanto más justicia como sea posible y tanto más derecho como sea necesario; pensando en la igualdad de los pueblos y en la necesidad del crecimiento armónico de la Argentina”.

Lo digo fuera de la tesis entonces para que se entienda rapidito: Lobby público, para generar estado de conocimiento y defensa para la actividad. Así debe hacerse.

Hensel lo sabe, entiendo trabajará con firmeza al respecto.

Por el lado de los empresarios mineros, Hensel tendrá ayuda, de eso no hay duda alguna. Allí los sanjuaninos tendrán un rol fundamental con el timonel de Mario Hernandez, a quien hay que llevarlo a la cúpula de la CAEM (Cámara Argentina) para que la fuerza sea concentrada; por supuesto el querido jachallero tendrá que hacer algunos ajustes, si es que lo convencen seguir ese camino. Recordemos que hubo un intento años atrás para llevar al querido Jaime Bergé, pero no era del palo, era proveedor.

Por la arista de los empleados, AOMA está muy tranquila, conducida por Hector Laplace, quien es uno de los dirigentes gremiales nacionales que goza de un gran prestigio de todos lados, porque ha mostrado una gran profesionalidad en su conducción, aggiornándose a los tiempos y circunstancias. El año que viene va por otro mandato, que seguro estoy, y haciendo abuso del análisis de su inteligencia, será para preparar su sucesor. Con esto, Hensel tiene allí grandes aliados.

Dicho todo esto, la H de Hensel no será muda.

Ver modelo Perú que prorrogó el beneficio impositivo del IGV a las mineras, incluir el cierre de minas en el Código Minero como cuestión de fondo e igualitario para todos como garantía para las comunidades; y así cuestiones gruesas a resolver.

Diagonal Sur será la sede de un sanjuanino que deberá hacer honor a su hache y demostrar que no es muda.