La hija del hombre que mató a un delincuente pide "seguridad" para evitar una venganza

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La hija del hombre que mató hoy a un adolescente e hirió a otro al frustrar un asalto en Longchamps pidió "seguridad" para su padre y sus dos hermanos menores, ya que los vecinos le advirtieron que los familiares de los sospechosos les pueden "balear la casa" para vengarse de lo ocurrido.



"Yo no los conozco. Pero otra gente del barrio sí. Me llegaron mensajes diciendo que los familiares de los delincuentes son peligrosos, que nos van a balear la casa", contó esta tarde al "Diario de Mariana", por Canal 13, Camila, la hija de Claudio Pardo (47).



La joven comentó que sus hermanos menores "siguieron durmiendo" a pesar de los disparos pero que ya "saben lo que pasó", aunque no se lo explicaron "con tanto detalle".



"Sólo pido seguridad para mi papá y mis hermanitos ( ) Que nos cuiden", pidió Camila porque, según ella, "hoy te matan hasta por veinte pesos, que no valen nada".



"Esto es tierra de nadie. A la noche no se puede salir porque seguro te roban. Anteriormente hasta habían robado montados a caballo", indicó.



Camila recordó que hasta hoy en su familia se sentían "protegidos por las cámaras de seguridad" que su padre colocó justamente por el tema de los robos.



"Había usado el arma anteriormente cuando a un empleado de él lo asaltaron cuando estaba viniendo a mi casa y él disparó al piso para que se fueran corriendo. Pero no le gusta usar el arma", relató.



Respecto del hecho de hoy, Camila dijo que cuando miraron las imágenes de las cámaras de seguridad de su casa tuvieron "la sensación de que en cualquier momento le pegaban un tiro (a su primo) cuando le pasaba las llaves y el celular" al delincuente armado a través de las rejas.



"La novia tenía las llaves de la casa y no podía entrar, porque estaba en shock", dijo y en ese sentido contó que luego del asalto la chica, que "está embarazada de seis meses", tuvo que ser asistida por una ambulancia.



"Fue un susto terrible. Salí a buscar a mi papá y a mi tío, que corrieron (a los delincuentes). Y cuando vi el cuerpo del muerto lo único que pude decirle fueron insultos", añadió.



También agregó que los asaltantes "Venían robando porque en la mochila que tenía (el fallecido) había otro celular" además del de su primo.



Por último, Camila explicó que su padre "es una persona que piensa en frío", que sufre de diabetes y que su madre tuvo que llevarle "los medicamentos" a la comisaría, mientras declaraba, "porque tiene que inyectarse".



"Seguro que está mal. Le voy a dar un abrazo cuando lo vea", concluyó.