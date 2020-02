La hija del músico Tom Rosenthal creó una canción que conmueve a todos

Más allá de que toda canción escrita por un niño es realmente dulce y emocional, esta vez una pequeña llamada Fenn Rosenthal, de apenas 3 años, se robó el corazón de sus oyentes. El tema fue grabado junto a su papá el cantante británico Tom Rosenthal.

La canción es la primera obra musical de la niña “Dinosaurs in Love” (“Dinosaurios enamorados”) y su padre se encargó de la melodía. El tema se convirtió en un total éxito en las redes sociales debido al gran inesperado y trágico final.

La producción de Fenn trata sobre unos dinosaurios que llevan una vida cotidiana, común y corriente. Se enamoran, comen humanos frutas, pepinos y hasta hacen fiestas. La sorpresa ocurre cuando dicen “gracias” al haber una gran explosión acaba repentinamente con sus vidas, sin que tuvieran oportunidad de decirse “adiós”.

Fenn, my nearly 4 year old daughter, recorded her first ever solo song today. She came up with all the words herself and I helped her a little bit with the tune. It’s called ‘Dinosaurs in Love’. 🦕❤️🦕 pic.twitter.com/erCgG0sUvP