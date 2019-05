La historia del “Hulk” de Brasil que se inyecta aceite en los músculos

Valdir Segato, es un fisicoculturista de Brasil que es comparado con Hulk debido a los músculos de gran tamaño que incrementan porque se inyecta aceite para ese fin.

El hombre usa inyecciones de sintol para que crezca el tamaño de sus bíceps, pectorales y músculos de la espalda, a pesar de que sabe que con eso pone en riesgo su propia vida.

Segato fue advertido hace tres años por el personal médico ya que podrían ser amputados sus brazos por sus excesos, además, también aumentan sus posibilidades de sufrir un accidente cerebrovascular, o bien de padecer alguna infección.

"Me llaman Hulk, Schwarzenegger y He-Man todo el tiempo y eso me gusta. He doblado mis bíceps pero todavía quiero ser más grande ", confesó.