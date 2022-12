La historia detrás de las ojotas de Lionel Messi que es furor

Corrían tiempos de pandemia cuando a un grupo de amigos, creadores de una marca de calzado, se les ocurrió lanzar unas ojotas llamadas Mess 10. La idea ocurrida en un asado tendría un final inesperado para unos fanáticos de Lionel Messi que cumplieron el sueño de cualquier humano.

Los creadores de la marca Bagunza lanzaron al mercado las ojotas del 10 en el año 2021. Sin embargo, la principal idea era hacerle llegar un par de ellas nada más ni nada menos que a Lionel Messi. Tras pensar en todas las conexiones posibles que le harían llegar el producto al capitán de la selección argentina, encontraron una vía para que, a través de Rodrigo de Paul, Leo pudiera recibir un par de ellas. Tras mover cielo y tierra para que el 10 tenga sus ojotas, lo lograron. Además, recibieron el mensaje con el aviso de que le habían gustado y se las llevaba para París. Y cuando pensaron que eso era todo, sucedió lo inesperado.

Meses después de haberle hecho llegar las ojotas a Leo Messi, hecho sucedido tras la consagración de la selección Argentina en la Copa América, los creadores de la marca recibieron un mensaje privado del mismísimo capitán agradeciendo por las ojotas y donde decía que quería para sus hijos y para Antonela indicando el talle de cada uno de ellos y el modelo que quería.

El mensaje de Leo Messi

"Hola Luciano todo bien? Soy leo, quería agradecerte por las ojotas que me mandaste. Están buenísimas y la caja espectacular también. Quería ver si le podías hacer algunas a mis hijos y las rosas del paris para mi mujer. Los talles son 33 29 26 y Antonela 35. Y a mi las que me quedaron bien son las 42/43. Recién veo los mensajes que me habías mandado!", así se comunicó Leo Messi con la marca Bagunza luego de llevarse sus ojotas a París.

Las ojotas de Messi

En este momento, todas las ojotas con el 10 de la marca se encuentran agotadas. Tras el mundial y conocerse la historia que une a Messi y Bagunza, hubo un estallido de ventas y deben reponerlas.