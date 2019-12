La huelga de transporte por la reforma previsional deja a los franceses sin trenes en Navidad

AGENCIA TÉLAM

Los franceses no podrán usar los trenes durante el receso de Navidad porque el gobierno y los sindicatos no consiguieron destrabar la discusión por la reforma de las jubilaciones y la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció hoy que la huelga se mantendrá.



El secretario general de la CGT, Philippe Martínez, hizo el anuncio en una asamblea general celebrada en la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNFC) y no dudó en acusar al gobierno de "pudrir" la situación, después de la multitudinaria manifestación en París y el resto del país en contra del proyecto de reforma jubilatoria.



"El gobierno está echando leña al fuego", se quejó el líder sindical al referirse a la última ronda de negociación de ayer con el gobierno, convocada apenas un día después de una nueva jornada de marchas masivas, y a la decisión de las autoridades de presentar el proyecto de reforma al Parlamento antes de continuar el diálogo con los sindicatos en enero.



"Voluntariamente, el primer ministro (Édouard Philippe) o el presidente (Emmanuel Macron) decidieron dividir a los franceses", se quejó en una entrevista con el canal LCI.



Pese al anuncio de la CGT, la dirección de la Unión Nacional de Sindicatos Autónomos (UNSA), el segundo sindicato en importancia dentro de la SNFC, llamó a sus afiliados a hacer una "pausa (de la huelga) por las vacaciones escolares" para que los franceses puedan pasar las vacaciones en familia.



Esta división, sin embargo, no será suficiente para que el tráfico ferroviario vuelva a la normalidad.



Además, Martínez destacó hoy que en 10 de las 13 regiones de Francia las bases de la UNSA en la SNFC votaron continuar con los paros y reafirmaron su convocatoria a una nueva jornada de manifestaciones en todo el país el 9 de enero, informó la agencia de noticias EFE.



Por su parte, Lauren Berger, líder de la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT), un sindicato que está a favor de una parte de la reforma que fusiona los 42 regímenes de pensiones existentes en un sistema único, se quejó hoy de que el gobierno la está "pudriendo con una medida puramente presupuestaria que no se justifica".



En otra entrevista a la emisora France Inter, Berger reiteró su rechazo tajante a la llamada "edad de equilibrio" de 64 años, que en la práctica aumentaría la edad de jubilación respecto al mínimo actual, que con carácter general es de 62 años.



"Lo vuelvo a decir: quiero que la edad de equilibrio se retire de esta reforma". Es injusta", afirmó.



No obstante, pidió a los afiliados de la SNCF no parar en Navidad. Argumentó que las medidas de fuerza se retomarán después de las fiestas, a partir del 6 de enero.



En su día número 16, la huelga afecta a millones de usuarios de los ferrocarriles y al transporte metropolitano de París. Sólo circulan la mitad de los trenes de alta velocidad, la cuarta parte de los de las cercanías de París, el 40% de los regionales y, en las conexiones internacionales, dos quintas partes de los que comunican Francia con España, por ejemplo.



En la región metropolitana de París, seis líneas de subte están totalmente cerradas, ocho funcionan únicamente de forma parcial durante las horas punta y dos ofrecen un servicio normal.



Muchos viajeros varados recurrieron a agencias de alquiler de vehículos o a plataformas para compartir coches, pero el aumento de última hora de la demanda hacía muy difícil conseguir vehículos o poder pagar los costos.