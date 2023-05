La ilusión de Luka Romero en la Selección Argentina

El joven que pudo elegir otros países y se quedó con la Selección Argentina, Luka Romero, es furor. El mencionado, a sus 18 años, disputará el Mundial Sub-20 con la "Albiceleste". A pesar de haber recibido propuestas del combinado mexicano y español, decidió defender los colores nacionales. Ahora, a días del certamen planetario, dialogó con Infobae y dejó frases muy interesantes.

"Gracias a Dios no tuve esa presión nunca. Todo eso es gracias a mis viejos, mi familia, siempre me inculcaron lo mejor. Es lo que digo siempre: cuando entro a la cancha trato de disfrutar, que es lo más importante. Yo era muy chico y no tomé noción (tras su debut con 15 años y 219 días). Con el pasar de los años te vas dando cuenta de que es algo que no suele pasar. Pero en ese momento no pensás en nada, sólo en disfrutar", partió diciendo Romero.

Luego, Luka sumó: "Cada vez que entro a la cancha trato de disfrutar, no leo lo que viene del exterior. Trato de ser yo mismo, entrar a la cancha y disfrutar. Eso es lo más importante. Las tres selecciones vinieron a buscarme. Estoy muy agradecido por eso, me pone contento que las otras selecciones me quieran. La primera que me llamó fue Argentina, en el Sub 15. Ahí ya decidí que quería ir para Argentina. Después vinieron a hablar, pero decía que la primera que me había llamado había sido Argentina".

Más palabras de Luka Romero

"Se habló mucho en la previa por lo del Mundial. Todos preguntando si se iba a hacer, estaban todos enganchados ahí. Al día de hoy seguimos hablando. Nos siguen preguntando los que no pudieron venir, es lindo eso. ¿El más activo con los sticker? Creo que soy yo, Soulé también... Y ahora en la concentración disfrutamos mucho, nos juntamos mucho a tomar mate. Somos un grupo muy unido. Es importante porque en la cancha después se nota", sostuvo sobre el grupo de WhatsApp que tienen con los "Europibes".

En cuanto a estar al lado de Messi, Luka Romero dijo: "Fue una experiencia única que cualquier pibe sueña. Fue algo impresionante estar ahí. Habían ganado ya la Copa América, era impresionante estar en ese ambiente. Es espectacular. Lo buenos pibes que son, cómo nos cuidan a nosotros, que fuimos muchos pibes, a mí eso me quedó. Son muy buenos compañeros. Era un futbolista que siempre me gustó por cómo jugaba, cómo daba la vida en cada pelota. Es un orgullo que me entrene, me dé consejos, es muy importante".