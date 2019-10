La industria plantea incentivos para incrementar el empleo y la integración local en renovables

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) planteó la necesidad de establecer políticas de Estado que permitan aspirar en el mediano plazo a tener más del 50% de integración local de los componentes requeridos en cada tecnología, aportando al entramado productivo y trabajo local.



La entidad elaboró un documento de trabajo que plantea la necesidad de establecer políticas de Estado para el sector de las energías renovables que diversifiquen la matriz local, contribuyendo a la reducción de costos del sistema y creando empleo en las economías regionales.



La premisa de "incentivar el entramado productivo y trabajo local" debe ir acompañado no sólo de condiciones regulatorias sino también de financiamiento e incentivos para que la industria local pueda crecer y competir con la internacional, manteniendo niveles de eficiencia necesarios para asegurar la competitividad de la propuesta local".



En las sucesivas rondas del programa licitatorio Renovar se ha incrementado la oferta del componente local, aunque la modalidad para certificarlo "debe ser más simple y ágil", por lo que "las principales barreras a remover para el desarrollo industrial local son el financiamiento y la previsión de mediano plazo para las inversiones productivas".



El Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica Ley N° 27.191 (“Ley 27.191”) establece una curva de cotas mínimas que finaliza en el 2025, pero Cader destaca que "las inversiones productivas necesitan plazos de certidumbre más largos, a fin de permitir su amortización".



"Deben identificarse los nichos donde la industria local puede competir y hacerlo de manera sostenida y con expectativas razonables de éxito" asevera el trabajo, al admitir que "es poco probable que, en algunos componentes de las cadenas de valor de cada tecnología, Argentina tenga alguna opción para lograrlo".



En otros casos, con una adecuada política de desarrollo productivo que incorpore agregado de valor e incentivos acordes a cada caso, "Argentina podría no sólo autoabastecerse de esos componentes sino exportarlos para el resto de la región, en condiciones eficientes y competitivas globalmente".



Como en el caso de la industria automotriz actual, "no estamos ni estaremos –en el futuro cercano- en condiciones de ser competitivos con integración vertical local, pero podemos aspirar a tener más del 50% de integración local, dependiendo de cada tecnología, en el mediano a largo plazo", planteó la entidad.



En el caso de establecer nuevos incentivos "será indispensable controlar la correcta evolución de productividad e inversión de los actores implicados para evitar que den lugar a escenarios de renta extraordinaria del empresariado, que no cumpla con su parte del compromiso", admitió.