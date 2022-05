La inigualable estrella de la Premier League que podría fichar el PSG muy pronto

Cuando se acerca el mercado de transferencias en Europa, PSG espera reforzar su plantel de la mejor forma posible. Por ello, los nombres de varias estrellas aparecen en escena. Con Kylian Mbappé quizás saliendo del cuadro parisino en pocos días, una pieza fundamental del Liverpool podría llegar a tomar su lugar. Claro, esta noticia recorre el mundo, teniendo en cuenta justamente de quién se trata.

El protagonista en cuestión es Sadio Mané, delantero senegalés que es vital en el armado de Jurgen Klopp. Si bien sonaba para ser refuerzo del Bayern Múnich, podría cambiar de rumbo pronto. Su contrato con la entidad de la Premier League finaliza el próximo 30 de junio del 2023 y, por lo que han rumoreado medios ingleses, ya rechazó ofertas de renovación con los Reds. Por ello, el PSG se mete en el medio para tentarlo.

La historia de Sadio Mané

En su documental Made in Senegal, Sadio expresó: "Nací en un pueblito de Senegal llamado Bambali. Se me consideraba el mejor jugador del pueblo, pero nadie en mi familia quería que fuera futbolista. Y yo estaba totalmente convencido de que cuando me fuera podría serlo. Lo único que me preocupaba era cómo". Claro está que no sólo es un exponente para las personas de su país, sino para todos aquellos que hayan atravesado y pasen actualmente por una situación como en la que estuvo él.

En el Mundial del 2002, Senegal llegó a cuartos de final y emocionó a todo el país. "Fue después de ese Mundial que me decidí a ser cada vez mejor. Pero mi familia tenía otros planes para mí. Recién cuando todo en mi vida giró alrededor del fútbol, empecé a convencerlos para que me dejaran ir a Dakar, la capital de mi país. Mis padres nunca tuvieron dinero para enviarme a la escuela", dijo Mané.

"Veía chicos jugando y me sumaba a sus partidos. Cuando crecía, iba a la cancha. Especialmente cuando jugaba la selección nacional. Quería ver a mis héroes e imaginarme a mí mismo como ellos. Cuando era joven, solo pensaba en jugar en la Premier League, que veía por televisión. Ese era mi gran sueño", destacó después el futbolista del Liverpool. Sin embargo, un día, terminó convirtiéndose en lo que hoy en día es: un exponente mundial.