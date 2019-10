La intimidad de "La Casa de Bernarda Alba" al descubierto

La obra ya se presentó en junio y debido al éxito que cosechó volverá a subir a escena. “La Casa de Bernarda Alba”, obra del español Federico García Lorca, subirá a escena este 30 de octubre en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario. Los encargados de llevar esta empresa adelante son el elenco de teatro independiente Expresión Contemporánea, que además celebra su 25 aniversario. El mismo tiene un oficio sobre la actuación y el rol del actor ya que no solo lleva adelante las obras sino que se dedica constantemente a formar espectadores. DIARIO HUARPE dialogó con Mónica Munafó, directora del espacio sobre la obra y el rol del arte.

“La Casa de Bernarda Alba” es una historia sobre “el que dirán”, sobre el conflicto entre clases sociales, sobre los mandatos familiares y lo público y lo privado. Mónica lo ancla directamente a la idiosincrasia local, utiliza el lenguaje de las artes escénicas para problematizar, poner a pensar y ampliar los horizontes. Dos de las tres funciones que se llevan a cabo este 30 están pensadas para secundarios, esto demuestra el respeto intelectual que siente el elenco por su público, forma espectadores sin condescendencia. Además ésta función cuenta con un espacio al finalizar la obra donde actores y públicos interactúan.

Es que en su labor de acercar el teatro y socializar los espacios, Expresión Contemporánea no solo realiza la obra sino que acompaña a los docentes con guías pedagógicas, pero su labor no termina ahí ya que muchas veces han viajado hacia los departamentos alejados para acercar este arte. Mónica define al arte como un elemento transformador e integral porque Expresión Contemporánea no solo actúa sino que realiza sus escenografías y son sus técnicos, pero por sobre todo conciben el acceso a estos patrimonios culturales como un derecho y ellos luchan para que se ejerzan.

Sobre las funciones de este miércoles que los diferentes establecimientos escolares de nivel secundario puedan disfrutar, tendrán un precio diferencial. Las entradas tienen un valor de $150 para las instituciones. Por otro lado la función abierta al público tienen un valor de $250, las mismas ya están en venta en boletería del Teatro, de 10.00hs a 20.00hs. y por tuentrada.com.

Por último, respecto a los horarios, a las 10.00hs y a las 15.00hs serán las funciones para escuelas y a las 22.00hs la del público en general.

Una oportunidad para acercarse al teatro, presenciar un clásico moderno que a más de uno le sacará una risa pero también incomodará, porque el teatro tiene esa capacidad de manipular emociones. Imperdible.