La izquierda colombiana pica en punta y anuncia al primer candidato presidencial para 2022

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El senador colombiano del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), Jorge Robledo, anunció que se presentará como candidato a la presidencia de Colombia y se convirtió así en el primer político en postularse para las elecciones generales del 2022.



El anuncio lo hizo anoche durante una entrevista con el informativo de televisión Noticias Caracol, y posteriormente lo corroboró a través de sus redes sociales.



"He tomado la decisión de presentar mi nombre como candidato presidencial en el año 2022 en el marco de un gran pacto nacional, el más amplio que podamos construir", escribió Robledo en su cuenta de Twitter.



El senador, que se ha caracterizado por su oposición al actual mandatario Iván Duque, añadió que impulsará "un gran pacto nacional en el que reconozcamos que las cosas no van bien pero que podamos defender la salud y la educación como un derecho fundamental".



Robledo, que también denunció casos de corrupción en entidades del Estado y en otros sectores, aseguró que irá "hasta el final en esta aspiración presidencial defendiendo" sus "convicciones".



Igualmente, dijo en las redes sociales que el gran pacto nacional que quiere liderar tiene "como principios: cero tolerancia a la corrupción, mejorar el empleo, generar riqueza, sustituir importaciones y un sector financiero al servicio del país".



Robledo criticó al gobierno derechista de Duque al afirmar que "al país en 2020 lo veo mal y empeorando".



Añadió que "las condiciones económicas no están bien y eso lo prueban las marchas del año pasado", en referencia a las protestas convocadas por sindicatos a las que se sumaron otros sectores que rechazan y piden cambios en las políticas sociales y económicas del actual Ejecutivo colombiano, recogieron medios locales y la agencia de noticias EFE.



No es la primera vez que Robledo busca la presidencia de Colombia.



En 2017 se lanzó con el aval del partido al que pertenece, Polo Democrático Alternativo, pero luego se unió a la campaña de Sergio Fajardo por la Coalición Colombia, en 2018.



Además de ser ahora un claro opositor a Duque, lo fue también de su antecesor, Juan Manuel Santos, al que no obstante apoyó en los diálogos de paz con las guerrillas del ELN y las FARC que finalizaron en Cuba y desembocaron en la firma de un histórico acuerdo en 2016.