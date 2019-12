La joven accidentada en Perú llegó a Córdoba y evalúan su estado de salud

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Nerea Lucrecia Jodor, la joven de 32 años que hace once días sufrió un accidente en Lima, llegó esta mañana a la ciudad de Córdoba y "está siendo evaluada en el Hospital Provincial San Roque" de esa ciudad, informó su padre a Télam.



"Me alegra que Nerea Jodor ya esté de vuelta en Córdoba. Le deseo una pronta recuperación y agradezco en nombre de @CancilleriaARG a todos los que cooperaron para su regreso", tuiteó el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá.



Jodor sufrió el sábado 7 de diciembre una lesión en la vértebra L1 cuando el auto al servicio de Uber en el que se trasladaba golpeó un lomo de burro y ella cayó mal sobre el asiento.



Luego fue atendida en la Clínica Internacional de Lima.



Cuando quiso regresar, la aerolínea LATAM "no la quiso trasladar, pese a que contaba con un certificado médico", aseguró Jorge Jodor, padre de Nerea, a esta agencia.



Por ese motivo intervino Cancillería, que se ocupó del regreso de la joven junto con el Ministerio de Seguridad de la Nación y el gobierno de la provincia de Córdoba.



El martes el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, había publicado en Twitter que "están todas las condiciones dadas para que Nerea Jodor vuelva al país junto a su madre este miércoles a las 05 am, en un vuelo directo de Aerolíneas Argentinas. Seguiremos el regreso de cerca y en permanente contacto con su familia".