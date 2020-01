La joven neuquina buscada se comunicó con su familia desde Perú y dijo que está bien

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Lucía González, la turista neuquina que había viajado a Perú y de la que no se tenían noticias desde hace casi dos semanas, se comunicó esta tarde con su familia y contó que se encuentra bien, informó su madre Sandra Confalonieri a través de las redes sociales.



“Lucía se acaba de comunicar conmigo vía whatsap, por mensaje de texto (msj) escrito y de voz. Está bien. Seguro es ella y se la escucha muy bien”, expresó Sandra en un texto que difundió esta tarde.



La mujer agradeció "el acompañamiento y la ayuda en esta terrible semana”, y señaló que iba a comunicar con la Cancillería “para desactivar la búsqueda” de su hija.



Lucía González, de 20 años, viajó a Perú antes de fin de año para visitar sitios y comunidades aisladas y la falta de noticias de parte de su familia encendió el alerta ante la posibilidad de que le hubiera ocurrido algo.



Su hermana, Antonella Della Gaspera, solicitó la intervención de la Cancillería para que la policía de Perú iniciara una búsqueda en comunidades cercanas a Iquitos.



En tanto, el martes pasado Sandra informó que “mantuvieron comunicación con un muchacho llamado Arnau que bajó al pueblo El Triunfo a comprar y les informó que Lucía estaba en la comunidad Arcoiris y que estaba bien”.



También indicó que “otro joven llamado Luis les informó lo mismo, pero a pesar de que esperaban comunicarse con ella al día siguiente, esto no ocurrió”.



Confaloneri dijo a Télam que “la comunidad de Arcoiris es un lugar aislado donde no hay comunicaciones” y confió en que “Lucía esté allí bien”.



Esta tarde la comunicación de Lucía llevó tranquilidad a su familia y a la comunidad local ante la repercusión que el caso había adquirido fuera de Neuquén.