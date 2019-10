La joven promesas del pop sumo una nueva fecha en la Argentina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La joven cantante estadounidense Billie Eilish, que logró un notable impacto global con su disco debut "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", agotó los tickets para su primera presentación en Argentina, prevista para el 2 de junio del 2020, por lo que realizará un nuevo concierto al día siguiente en el estadio DirecTV Arena, de la localidad bonaerense de Tortuguitas. El tour, que empezó el 8 de marzo en Miami, tuvo presentaciones en los estadios más reconocidos del mundo como el New York Madison Square Garden. Después del lanzamiento de su video musical oficial "All the good girls go to hell', acompañado del importante llamado a la acción sobre el cambio climático, Billie Eilish continúa dando un ejemplo al asociarse con la organización sin fines de lucro Reverb para su próxima gira. Para ayudar a crear y fomentar un ambiente ecológico tanto en el backstage como para sus fanáticos, la cantante permitirá que los fans traigan sus botellas de agua recargables a los espectáculos. No se permitirán sorbetes de plástico y se colocará un Billie Eilish Eco-Village en cada espectáculo, proporcionando al público información y recursos sobre formas de ayudar a combatir el cambio climático y preservar la tierra. Esta angelina de casi 18 años tomó la canción pop y la deformó hasta volverla un puñado de hits al tomar lo que dejaron Lorde y Sia y convertirlo en una pesadilla de buhardilla. Y así está grabado el disco, en la habitación que comparte con su hermano Finneas O'Connell. El trap, el hip hop, el dubstep y la electrónica recorren el álbum en canciones como "bad guy" o en xanny", donde la vocalista deforma el nombre del tranquilizante Xanax. Esa línea sigue en el dubstep "you should see me in a Crown", donde el sonido parece saturar hasta estallar los parlantes. En "all the good girls go to hell", se pone la ropa de niña mala y rebelde, bien acompañado por una base más veloz. Billie Eilish es oficialmente la primer artista nacida este milenio en lograr un álbum y un single N°1.