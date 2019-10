La Junta Electoral bonaerense ordena garantizar la labor periodística en los centros de votación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Junta Electoral bonaerense ordenó garantizar la labor periodística en los centros de votación durante los comicios de este domingo.



Mediante el acta 24, a la que tuvo acceso Télam, el organismo dispuso "autorizar que los medios periodísticos que así lo deseen accedan a los establecimientos en lo que habrán de funcionar mesas de recepción de sufragios en esta Provincia, durante el transcurso de la elección general de hoy".



La resolución -con fecha 25 de octubre pero dada a conocer hoy- aclaró que "quienes se hallen a cargo de la cobertura periodística no podrán interrogar a las autoridades de mesa ni molestarlas de ningún modo en su labor".



Se destacó que "de igual manera, no deberán obstruir ni interferir, de ningún modo, en el normal desarrollo de la actividad de los señores fiscales partidarios, o de los electores que concurran a emitir su voto".



Asimismo, se apuntó que "la permanencia en los establecimientos de votación de las personas destinadas a dicha labor periodística, no podrá extenderse, en ningún caso, más allá de la hora 18 en la que deberán, en su caso, abandonar las instalaciones".



La medida surgió como respuesta a la presentación de un representante de LU2 Radio de Bahía Blanca, "quien solicita se autorice a periodistas de ese medio a efectuar una cobertura el día de la elección, ingresando a los establecimientos que detalla de ese municipio, en los que habrán de habilitarse mesas de votación".



La Junta Electoral entendió que "no se advierte impedimento para acceder a la misma, correspondiendo hacer extensiva la autorización a otros medios que, si bien aún no efectuaron presentación en tal sentido, pueden hallarse interesados en la cobertura periodística del evento".