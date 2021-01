La Justicia decide en febrero si procesa o no al exjuez Flores

El mes que viene vuelve la actividad normal al palacio de Tribunales y se espera que haya novedades importantes en el caso que involucra al exjuez Pablo Flores. Fuentes vinculadas a la causa aseguraron que el juez Alberto Caballero resolverá en febrero si procesa o no al exmagistrado, es decir si lo manda a juicios por las irregularidades que le imputan haber cometido cuando cumplía funciones o si es liberado de culpa y cargo.

A Flores le endilgan los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esas figuras penales responden a que, cuando aún era juez, supuestamente le entregó indebidamente una Toyota Hilux al comisario Gustavo Padilla, que era el jefe del depósito oficial, dejó que la usara para cuestiones personales y no investigó al mismo policía en un caso penal que lo tenía como involucrado. Según la acusación de la fiscal Claudia Salica, los hechos dejaron en evidencia que había relación entre los dos y que el exmagistrado quiso favorecer al uniformado.

Flores renunció en agosto de 2020 para esquivar el proceso de destitución que se estaba sustanciando en su contra, pero la causa penal sigue adelante. En octubre fue indagado y ahora corresponde que el juez Caballero resuelva su situación procesal, con lo que al mismo tiempo decidirá cómo sigue el trámite judicial.

Caballero lo puede procesar, en cuyo caso Flores quedaría más comprometido y se encaminaría a ir a juicio oral y público. Otra opción es que lo sobresea, lo que declararía al acusado inocente. La otra alternativa es la falta de mérito, o sea que la investigación continúe hasta determinar si hay elementos nuevos que justifiquen el procesamiento del exmagistrado o si corresponde liberarlo definitivamente de cualquier responsabilidad penal.

Las fuentes le dijeron a este diario que Caballero estuvo trabajando en diciembre en la resolución y que la tiene muy avanzada. La feria judicial finaliza el 31 de enero y al día siguiente se retoman las actividades normales, por lo que estimaron que en las primeras semanas del próximo mes se sabrá oficialmente cuál será el futuro inmediato del extitular del Juzgado de Instrucción N° 2.

El exmagistrado insiste con que es inocente. En la indagatoria que le tomaron en octubre en las instalaciones del Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG) y por Zoom por la pandemia, entre otras cosas, reforzó la teoría de “errores” y no una actitud intencional, asegurando que tenía un "desorden mental" por el trabajo extra que le ocasionó ANIVI y Flagrancia y que el Juzgado que dirigía estaba desordenado por un recambio de personal.

Incluso, contestó “no me di cuenta” cuando le consultaron por qué no le informó a la Policía sobre la camioneta, para que fuera la misma entidad la que dispusiera qué hacer con el rodado. También negó haber estado al tanto de que Padilla utilizaba la Toyota Hilux para cosas personales y sostuvo que él como juez no podía andar investigando qué hacen los depositarios judiciales con los bienes que se les entregan temporalmente.