La Justicia decidió archivar la causa del hombre que murió por el ataque una jauría en el PTA

A un mes de la trágica muerte del operario de la Planta de Tecnologías Ambientales que fue atacado por una jauría de perros salvajes, la Justicia determino archivar la causa, ya que no se encontraron responsables por el hecho.

El fiscal Mariano Carrera, contó a DIARIO HUARPE que es una disposición que tomaron una vez que recolectaron todos los elementos que arrojó la investigación. "No se puedo atribuir responsabilidad penal sobre ninguna persona física o jurídica”, aseguró.

Durante el proceso de recolección de pruebas no se pudo individualizar a los perros ni saber si tenían dueño o si fueron depositados en el lugar, ya que es un terreno de más de 200 hectáreas que no está cercado. Esto fue lo que determinó que para la Justicia no puedan determinar culpables.

“Si bien el fiscal no pudo atribuir responsabilidad penal a ninguna persona física o jurídica, esto no quita que se pueda aplicar a la responsabilidad civil que pueda corresponder” contó Carrera.

Este mismo resultado fue el que arrojó el caso de Florencia Ledesma, la joven de 23 años que murió tras ser atacada por una jauría en Albardón. El escenario es distinto en el caso de Lara Agüero, la niña atacada por un Pitbull en Rawson. La causa contra el dueño del perro, que fue identificado, no cayó en el fuero penal pero sí en el correccional, donde todavía no hay una resolución por parte de la Justicia.

El caso

Néstor Morales de 53 años el día domingo 3 de abril se encontraba trabajando en la Planta Tecnológica Ambiental cuando fue atacado por una jauría de perros que le provocaron serias heridas. Pese a ser rápidamente trasladado al servicio de urgencias de Hospital Marcial Quiroga Morales lamentablemente perdió la vida.

El hecho tomó tal trascendencia, que no solo generó mucho impacto en la provincia, sino también a nivel nacional donde varios medios replicaron la trágica noticia.