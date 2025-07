La Justicia frenó el cierre de Vialidad Nacional y dejó en suspenso el decreto de Milei

El avance del Gobierno nacional para disolver organismos del Estado recibió un nuevo revés judicial. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº2 de San Martín aceptó este miércoles una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina) y ordenó suspender el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, decidido por el Ejecutivo hace dos semanas.

La decisión judicial implica una medida de no innovar: hasta que no se resuelva la constitucionalidad del decreto firmado por el presidente Javier Milei y su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el Gobierno no podrá avanzar con la disolución de Vialidad Nacional.

La secretaria general de Sevina, Emiliana Mcnamara, celebró el fallo y explicó que la Dirección Nacional de Vialidad fue creada por un decreto ley, lo que implica que no puede ser disuelta por una norma de menor jerarquía, como el decreto firmado en el marco de la Ley Bases. “Vialidad es un ente autárquico que funciona de forma autónoma. Por eso, esta disolución es inconstitucional”, afirmó.

El fallo judicial obliga a mantener operativo al organismo responsable de planificar y ejecutar obras en rutas nacionales, al menos hasta que se resuelva el fondo del conflicto judicial.

“Tenemos una alegría inmensa. Tenemos Vialidad para rato, ojalá que sea así. Y si no, seguiremos luchando desde lo político, en la calle y en la Justicia”, expresó Mcnamara tras conocerse la resolución.

Sevina no fue el único sindicato que presentó recursos judiciales contra el cierre. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) también solicitó declarar la inconstitucionalidad del decreto que no solo afecta a Vialidad, sino también a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y a la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.