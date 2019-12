La justicia impuso prisión domiciliaria al profesor de taekwondo acusado de abusar de sus alumnos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La justicia dictó esta tarde la prisión domiciliaria bajo incomunicación absoluta para Carlos Filippa, el profesor de taekwondo acusado de filmar abusos a sus alumnos y compartirlos en una aplicación de citas, informaron fuentes judiciales.



Desde el Ministerio Público Fiscal porteño informaron a Télam que el imputado no podrá acceder a teléfonos ni a medios electrónicos, no podrá convivir con nadie y sólo le podrán pasar comida previa requisa policial.



En la audiencia que se realizó esta mañana con la jueza María Julia Correa, a cargo del juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 28, ubicado en el barrio porteño de Palermo, la fiscal Daniela Dupuy había solicitado la prisión preventiva de Filippa, detenido ayer a partir de una denuncia realizada en la web del Ministerio Público fiscal de la Ciudad.



En septiembre de este año se tomó conocimiento que Filippa, profesor de taekwondo y ex entrenador de la Selección nacional de esa disciplina, había producido material de explotación y abuso sexual infantil.



A partir de la investigación, se reunió evidencia de que el imputado abusaba sexualmente de sus alumnos menores de edad "en los viajes que realizaba en su casa rodante cuando iban a competir", "en los hoteles donde se alojaba con los niños", "en su gimnasio y local de indumentaria deportiva en Villa Crespo", según un comunicado del Ministerio Público Fiscal.



Dupuy tuvo a cargo este año la investigación contra el jefe de Inmunología y Reumatología del Hospital pediátrico Garrahan Ricardo Russo, quien fue condenado a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer la medicina, tras ser declarado culpable de la distribución, tenencia y producción de material de abuso y explotación infantil.