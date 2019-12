La Justicia italiana abre la puerta a la legalización del cultivo doméstico de cannabis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Justicia italiana dio en las últimas horas un paso importante hacia la legalización del cultivo doméstico de cannabis con un fallo de la Corte de Casación que sostuvo que no es delito cultivar la droga en mínimas cantidades y solo para uso personal.



Un fallo de las secciones penales unidas de la Casación, máximo órgano de la Justicia italiana, afirmó que "no constituyen delito las actividades de cultivo de mínimas dimensiones desarrollados en forma doméstica", según publicó este jueves el diario La Repubblica.



El fallo, con fecha del pasado 19 de diciembre, abre la puerta a permitir que el cultivo se dé "en vía exclusiva para el uso personal del cultivador", aunque recién en los próximos días se harán públicos los considerandos del fallo.



La noticia se conoce días después de que el Senado italiano rechazara tratar la posibilidad de legalizar la venta del denominado "cannabis light", que contiene concentraciones del principio activo THC inferior al 0.5% por considerar "inadmisible" que la propuesta se debata dentro del presupuesto para 2020.



La presidenta del Senado, María Elisabetta Casellati, consideró a mediados de diciembre "inadmisible por la extrañeza de la materia" la propuesta del oficialista Matteo Mantero (del Movimiento Cinco Estrellas) de incluir en la ley económica una enmienda para que deje de ser considerada como estupefaciente la marihuana con TetraHidroCannabinol no mayor al 0.5%.