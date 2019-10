La justicia mexicana analiza si extraditará a Raúl Martins, detenido por explotación de mujeres

La justicia mexicana analizaba hoy si extradita al ex integrante de la SIDE, Raúl Martins, de 70 años, quien fue detenido ayer, a las 20, en la ciudad mexicana de Cancún, afirmó la ex diputada Rosi Orozco, quien presidió la Comisión Especial contra la Trata de Personas. Martins está procesado por la justicia con pedido de captura internacional por liderar una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos. "Lo encontraron en Cancún con una peluca y lo detuvieron", dijo hoy a Télam -desde Madrid- la hija de Raul Martins, Lorena, quien lo acusó de liderar una organización criminal de explotación sexual en 2011. Tras alegrarse porque la justicia (mexicana) "se está moviendo", dijo que "esto es un paso más en un proceso largo, en una lucha que se está haciendo eterna porque hace más de ocho años lo denuncié y vengo luchando contra el poder". "Esto no está terminado, hay que tener prudencia hasta que la justicia resuelva, porque se trata de una persona que tiene mucho poder y contactos", agregó, y pidió que "se haga justicia de forma decente y digna". Por su parte, la ex diputada Rosi Orozco, manifestó su alivio por la detención de Martins y también pidió justicia. "Es la primera vez que veo que las autoridades mexicanas tienen voluntad de terminar con la impunidad de este hombre y que tienen el deseo que se hagan todos los trámites para que la detención esté apegada a los derechos humanos", indicó hoy a Télam Orozco, desde la ciudad de México. "Hace ocho años que pedimos y presionamos para que esto suceda, esperemos que los jueces valoren toda la información que hay porque este hombre tiene mucha gente que lo protegió durante años", agregó la ex diputada. La causa, que se originó por un llamado a la línea telefónica de denuncias del Ministerio de Seguridad, en marzo de 2013, se sumó a una investigación que realizaba la jueza federal María Servini desde 2010, en Argentina. En 2011, Lorena Martins, hizo una denuncia en la Procuración de Trata y Explotación de Personas (Protex), en Argentina, y acusó a su padre de liderar una red internacional de prostíbulos. El ex agente de inteligencia de 70 años fue detenido ayer jueves en Cancún, tras la confirmación de su procesamiento de la Cámara Federal 1 el 3 de septiembre y su pedido de prisión preventiva solicitados por la jueza Servini. Luego, con ese aval, la jueza pidió su extradición a México, donde Martins se había radicado hace más de 15 años.