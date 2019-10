La justifica belga aplaza el juicio de extradición del ex presidente catalán Carles Puigdemont

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La justicia belga aplazó hoy hasta el 16 de diciembre el juicio por la extradición a España del ex presidente catalán Carles Puigdemont, a quien las autoridades españolas reclaman por delitos de sedición y malversación tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo contra el resto de líderes del fallido proceso de secesión de 2017.



El tribunal de Bruselas aceptó el pedido de los abogados del líder independentista, que argumentaron la falta de tiempo para preparar su defensa durante la audiencia celebrada hoy en la que estuvo presente Puigdemont.



La defensa del ex presidente confirmó que la Fiscalía belga pedirá su entrega a España, respaldando la última euroorden dictada por el Supremo español.



Esta decisión, sin embargo, no garantiza que el líder secesionista será extraditado, ya que el Ministerio público belga mantuvo una posición favorable en el pasado y el tribunal se inclinó a rechazarla.



Lo mismo ocurrió con la Fiscalía alemana y la segunda euroorden de detención contra Puigdemont cursada por rebelión, que fue rechazada, aunque en ambos casos no existía una sentencia respecto a este caso.



Tras las condenas del Supremo español, que sentenció a líderes secesionistas subordinados de Puigdemont a penas de entre 9 y 13 años de prisión, se disparó la presión sobre la justicia belga.



La decisión amenaza incluso con afectar las relaciones bilaterales entre España y Bélgica, según advirtió hoy la vicepresidenta de gobierno español, Carmen Calvo.



En el supuesto de que no se realice la entrega “tomaremos nuestras decisiones”, sostuvo la "número dos" del Ejecutivo socialista.



"Interpretaremos que no es respetable que a una democracia plenísima se le niegue la entrega después de tener la sentencia del Supremo, para igualdad en la justicia", subrayó.



A raíz de la última euroorden en su contra, la justicia belga mantuvo a Puigdemont detenido durante una noche y luego lo dejó en libertad sin fianza, aunque con la prohibición del salir del país sin permiso.



El ex presidente catalán se encuentra en Bélgica desde hace dos años, cuando se trasladó a Bruselas -sede de la instituciones de la Unión Europea- para eludir a la justicia española que le imputó delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos.



Desde entonces, actúa como "presidente en el exilio" dirigiendo los pasos de su sucesor, Quim Torra, al frente del gobierno regional catalán.



La defensa de Puigdemont confía en que la justicia belga no lo entregará, ya que en ese país europeo no existe un delito equiparable a la sedición en España.



Un eventual rechazo a la extradición del líder secesionista pondría en entredicho el fallo del Supremo que el movimiento independentista lleva rechazando de forma persistente en las calles desde que se hizo público el 14 de octubre último.