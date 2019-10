La Liga Nacional de básquetbol de Chile suspendió la fecha por el toque de queda

La Liga Nacional de básquetbol de Chile anunció hoy la suspensión de la próxima fecha por el toque de queda que rige en el país y la represión policial en las calles, que ya dejó 18 víctimas fatales y varios casos de abuso sexual y desapariciones.



"Ante los últimos acontecimientos ocurridos en el país, la Liga Nacional de Básquetbol de Chile informa a clubes, dirigentes, hinchas y público en general que se suspenden los partidos programados para miércoles 23 y jueves 24 de octubre", inició el documento.



Además, el comunicado adelantó que las fechas 7 y 8 de las Conferencias Sur y Centro, de la Primera División, y la fecha 13 de la Segunda, "también se suspenderán".



"Han sido días muy feos, no se puede salir de tu casa porque la policía está desatada y el gobierno salió tarde y no tomó grandes medidas", expresó el base Nicolás Ferreyra, que juega en Valdivia, cuando lo contactó Télam.



"La gente solamente quiere ser escuchada pero la mala gestión de un gobierno genera este tipo de reacciones", comentó el ex Quilmes de Mar del Plata, que lleva un año y medio en el país trasandino.



El ex Boca Juniors criticó al presidente, Sebastián Piñera, por la "falta de reacción" en el corto plazo aunque apostó porque se terminen los "problemas" en estos días.



"El contexto es complicado siempre y cuando acá no haya medidas a corto plazo y no se acuerden con el pueblo los reclamos. Además, algunos medios vendieron pescado podrido y desvían el foco de atención aunque eso existe siempre", cerró el surgido de Belgrano de San Nicolás.



Otro basquetbolista argentino, que prefirió guardar su nombre, sostuvo que "todo es una locura" y se debe a las políticas de diferentes gobiernos y a la "violencia" de los carabineros en las calles.



En la Liga Nacional de Chile juegan en la actualidad el base Ferreyra y el interno Ignacio Alessio en CD Valdivia; el ala-pivote Luciano Togñon en Universidad de Concepción; el alero Lisandro Rasio en Ancud; y el entrenador Lucas Zurita en Club Deportes Castro.