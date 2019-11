La Línea B del Subte está interrumpida hasta las 13 por "agresiones al personal"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro informó que la línea B de subterráneo no inició el servicio en la mañana de hoy como consecuencia de "una agresión vivida anoche" por trabajadores de ese gremio que se negaron a manipular material con asbesto, pero aseguraron que volverá a circular a partir de las 13.



"La línea B no iniciará servicio durante la mañana de hoy por agresiones al personal. Cerca de la medianoche, un integrante de la patota y delegado de UTA ingresó al Taller Rancagua y comenzó a increpar a operarios que se negaban a manipular materiales con asbesto", indicaron en un comunicado.



En el texto agregan que "esta persona golpeó y empujó a varios compañeros del taller, provocando que uno de ellos caiga en la zona del tercer riel electrificado, al borde de ocasionar una tragedia".



"La decisión de no iniciar el servicio en las próximas horas fue tomada para proteger la integridad física de los trabajadores y trabajadoras de la línea, dada la ausencia de condiciones mínimas de seguridad para prestar el servicio", concluyeron los metrodelegados.