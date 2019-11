La liquidación de divisas del sector agroexportador cerró octubre en torno a los US$ 2.000 millones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La liquidación de divisas provenientes de la agroexportaciones en octubre fue la más alta de ese mes en los últimos cinco años al totalizar casi U$S 2.000 millones, informó hoy la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).



De esta manera, durante el décimo mes del año, los dólares ingresados por parte de los agroexportadores alcanzaron los US$ 1.978 millones.



Esta cifra se ubicó un 51% por encima en la medición interanual y se convirtió en el mejor octubre desde 2013, informó la entidad empresaria.



Así, el monto liquidado entre enero y octubre de este año ascendió a U$S 19.310.493.454 y se posicionó U$S 900 millones por debajo de lo ingresado en todo 2018, cuando ingresaron al país un total de U$S 20.200 millones.